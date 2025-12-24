La Oficina Postal y Fujitsu llegaron a un acuerdo hace 19 años para corregir errores de transacciones en las cuentas de los subdirectores de correos causados ​​por errores en el sistema informático Horizon, según reveló un documento.

En 2006 se llegó a un acuerdo para que se corrigieran los errores causados ​​por fallos en el software o, en caso de que no lo hiciera, Fujitsu pagaría a Correos hasta 150 libras por transacción.

La revelación contradice directamente las afirmaciones de la Oficina de Correos durante los procesos penales (que llevaron a cientos de condenas injustas y casos civiles que destruyeron medios de vida) de que no existían errores capaces de causar déficits contables.

También demuestra que la Oficina de Correos sabía hace casi dos décadas que no siempre se podía confiar en que Horizon registrara las transacciones con precisión.

Entre 1999 y 2015, más de 900 subdirectores de correos fueron procesados ​​injustamente después de que el defectuoso sistema informático Horizon hiciera parecer que faltaba dinero en las cuentas de las sucursales.

Algunos subdirectores de correos fueron a prisión, mientras que muchos más se arruinaron económicamente y perdieron su sustento. Otros murieron.

Se ha descrito como el mayor error judicial en la historia jurídica británica y ha dado lugar a una larga investigación pública sobre el escándalo.

Durante la investigación se han escuchado, examinado y comunicado innumerables pruebas y testimonios, pero un documento que surgió en el material publicado este mes contenía información nueva, previamente desconocida.

El documento muestra que, sin que los subdirectores de correos lo supieran, las dos partes tenían un marco financiero establecido para gestionar las discrepancias y para que Fujitsu solucionara los problemas o pagara por ellos.

El Servicio Postal negó durante los juicios penales contra los subdirectores postales que errores o fallas pudieran causar déficits en las transacciones de las cuentas de las sucursales. También negó ante el tribunal que las cuentas de las sucursales pudieran ser alteradas remotamente sin el conocimiento de los subdirectores postales.

El documento indica que el acuerdo comercial formal se elaboró ​​para lidiar con posibles desajustes o «discrepancias» y que cuando el sistema de Fujitsu era responsable, se esperaba que corrigiera las transacciones falsas o pagara «daños por liquidación».

La revelación también socava la afirmación que hizo la Oficina de Correos ante los medios de comunicación y el Parlamento en 2015 de que no era posible para Fujitsu alterar las transacciones de los subdirectores de correos sin su conocimiento.

«El Servicio Postal llevó a cabo tanto los juicios penales de los directores de correos como el litigio colectivo de 2019 partiendo de la base de que no tenía conocimiento de que existieran problemas sustanciales con el sistema Horizon», dijo Paul Marshall, abogado principal de los subdirectores de correos.

«Sin embargo, esto demuestra que en 2006 había un problema muy grande y reconocido con Horizon para mantener la integridad de los datos entre las sucursales de Correos y Fujitsu», añadió.

«Durante 20 años, el Servicio de Correos afirmó que la única explicación de los déficits en las cuentas de las sucursales era la incompetencia o la deshonestidad del administrador de correos.

«Pero el mantenimiento de la integridad de los datos era fundamental para el contrato entre Correos y Fujitsu. Fujitsu no podía proporcionarlo ni garantizarlo».

El documento reconoce implícitamente que los datos almacenados en los servidores de Horizon en la sede de Fujitsu podrían no coincidir con las transacciones que los subdirectores de correos habían llevado a cabo en sus sucursales.

Esto también refuerza la evidencia de que Correos sabía que se podía acceder remotamente a las cuentas de las sucursales de los subdirectores de correos. En el caso emblemático Alan Bates contra Correos, por ejemplo, la organización insistió en que ninguna otra parte podía acceder remotamente al software.

Según los acuerdos establecidos en el documento, Fujitsu acordó llevar a cabo un «servicio de conciliación» con la aprobación de Correos, en el que se le exigió corregir errores causados ​​por fallos o defectos o pagar hasta 150 libras por transacción en multas conocidas como «daños liquidados».

El documento está fechado cuatro meses antes de que la Oficina de Correos iniciara acciones legales contra el subdirector de correos Lee Castleton OBE para perseguirlo y recuperar £25.000 en efectivo que supuestamente faltaban en su sucursal en East Yorkshire.

Se representó a sí mismo en el tribunal, argumentando que los problemas con Horizon eran los culpables, pero perdió y tuvo que pagar 321.000 libras esterlinas en costos legales y terminó en quiebra como resultado.

El Sr. Castleton ahora está demandando a Correos y a Fujitsu por daños y perjuicios y dijo que el documento le ayudará en su batalla.

«Es un documento repugnante. Es otro ejemplo de cómo la verdad se ha ocultado durante dos décadas. Todo el dolor y el castigo que las víctimas han sufrido durante todos estos años han quedado enterrados», declaró a la BBC.

«Me enferma pensar que hicieron eso sin decírselo a nadie… es hora de que rindan cuentas por todas esas acciones».

El documento, descubierto por primera vez por el activista contra el escándalo de la Oficina Postal Stuart Goodwillie, respalda lo que el denunciante Richard Roll le dijo a BBC Panorama en 2015.

El ex trabajador de Fujitsu dijo que el equipo que trabajaba en Horizon a veces corregía miles de transacciones por noche porque la empresa podía verse obligada a pagar en efectivo a la Oficina de Correos si no lo hacía.

El acuerdo también estipula que Fujitsu puede modificar los datos transaccionales, y lo hará, siempre que la Oficina Postal apruebe las entradas. Se ha encontrado una versión posterior del contrato donde esta estipulación se ha modificado a «cuando sea posible».

El documento figura en un anexo a dos declaraciones de testigos corporativos presentadas por el actual director ejecutivo europeo de Fujitsu, Paul Patterson, en 2024, pero se ha publicado recientemente.

El Sr. Patterson responderá a preguntas de los diputados de la Comisión de Comercio y Negocios el 6 de enero sobre el escándalo de Horizon. El presidente de Correos, Nigel Railton, también comparecerá.

El documento material ha conmocionado a expertos en el escándalo, como el contador forense de Second Sight, Ron Warmington, quien calificó las implicaciones del documento como «dinamita».

Un portavoz de Fujitsu dijo: «Estos asuntos son objeto de una investigación forense por parte de la Oficina Postal Horizon IT Inquiry y no nos corresponde hacer comentarios mientras dicho proceso esté en curso».

Un portavoz de la Oficina Postal dijo: «Nos disculpamos inequívocamente por el daño y el sufrimiento que la Oficina Postal causó a tanta gente durante el escándalo de TI de Horizon.

Hoy, nuestra organización se centra en trabajar con transparencia en la investigación pública en curso, en ofrecer una reparación financiera completa y justa a los afectados y en establecer un programa de justicia restaurativa eficaz, todos ellos elementos importantes de la transformación continua de Correos.