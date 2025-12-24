Una organización benéfica de vida silvestre ha declarado 2025 «el año del pulpo floreciente» después de que se avistaran cantidades récord en la costa suroeste de Inglaterra. En su revisión marina anual, Wildlife Trusts afirma que el número de pulpos estuvo este verano en su nivel más alto desde 1950. Se cree que los inviernos más cálidos, que están vinculados al cambio climático, son los responsables del aumento de la población, conocido como «floración». Los hallazgos de la organización benéfica están respaldados por cifras oficiales que muestran que los pescadores capturaron más de 1.200 toneladas de pulpo en aguas del Reino Unido en el verano de 2025.

Los Fideicomisos de Vida Silvestre/Kirsty Andrews Wildlife Trusts afirma que se ha visto el mayor número de pulpos en la costa sur de Devon y Cornwall desde 1950.

Se trata de un aumento drástico con respecto a años anteriores. Solo una vez desde 2021 se han desembarcado más de 200 toneladas de pulpo. Los expertos afirman que la mayoría de los avistados son Octopus vulgaris, una especie común en el cálido mar Mediterráneo. Voluntarios de Wildlife Trusts en Cornualles y Devon informaron de un aumento de avistamientos de más del 1500 % con respecto a las cifras de 2023 en un tramo de la costa sur. «Ha sido realmente excepcional», afirma Matt Slater, del Cornwall Wildlife Trust. «Hemos visto pulpos propulsándose. Hemos visto pulpos camuflándose; parecen algas marinas». «Los hemos visto limpiándose. E incluso los hemos visto caminar, usando dos piernas simplemente para alejarse tranquilamente del buceador bajo el agua».

No está claro en este momento si el aumento en el número es permanente o cíclico, lo que significaría que el número de pulpos volvería a niveles más típicos después de la floración de este año. Los cefalópodos de ocho brazos comen mariscos como langostas, cangrejos y vieiras, por lo que Wildlife Trusts advierte que si los números de población siguen siendo altos, tanto los hábitos de pesca como los de alimentación pueden tener que cambiar. «Están afectando a las especies de mariscos que rodean nuestras costas. Y, en consecuencia, también afectarán a nuestra industria pesquera, que se dedica a estas especies», declaró Ruth Williams, jefa de asuntos marinos de The Wildlife Trusts, al programa Today de la BBC. «Pero existen oportunidades y nuestra industria pesquera está investigando en este momento para intentar evolucionar con los cambios que estamos observando en la pesca como resultado del cambio climático». Los datos del Gobierno muestran que los desembarques de cangrejos disminuyeron en comparación con años anteriores, pero las capturas de langosta, cangrejos de río y vieiras se mantienen estables.

Wildlife Trusts del sur y oeste de Gales/Lynne Newton Este año se registró un número récord de frailecillos en la isla Skomer en Pembrokeshire.