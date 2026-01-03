Se han presentado planes para ampliar un campus universitario debido al aumento en el número de estudiantes.

Middlesbrough College quiere construir siete aulas y talleres temporales para ayudar a satisfacer la demanda de sus cursos de construcción.

Los documentos de planificación presentados ante la Corporación de Desarrollo de Middlesbrough indicaban que la universidad continuaría buscando financiación para «alojamiento permanente», pero que mientras tanto necesitaban espacio adicional.

Cada aula tendría una capacidad para 18 estudiantes y los talleres atenderían el aumento de solicitudes para cursos de oficios húmedos, para habilidades como yesería, alicatado y albañilería.

Los documentos de planificación indicaban: «Tras la finalización del Centro de Construcción en abril de 2023, se observó un crecimiento significativo en las solicitudes de cursos de formación profesional, impulsado por iniciativas locales y nacionales para seguir respondiendo a la escasez de personal cualificado».