El técnico de Charlton, Nathan Jones, dice que está «orgulloso» de sus jugadores por el carácter que demostraron para remontar un gol y empatar 1-1 con Coventry el día de Año Nuevo.

Le dijo a BBC Radio London: «Fue un excelente partido de fútbol en el que ambos equipos se lanzaron a por la victoria para intentar ganar».

«Conceder el gol a los dos minutos y rendir como es debido demuestra que tenemos muchísimo carácter.

Tras el gol de la primera parte, pensé que estuvimos brillantes. Creo que los pusimos a prueba, fuimos atléticos. En la segunda parte, ellos tuvieron una o dos ocasiones, pero nosotros tuvimos muchísimas situaciones. Fue un partido de campeonato de primer nivel.

«El nivel de rendimiento que demostramos… Estoy orgulloso. Hemos pasado por un momento muy difícil con las lesiones, pero cuando tenemos a nuestros mejores jugadores disponibles, ese es el nivel de rendimiento que podemos alcanzar.

«Creo que estuvimos sobresalientes en la primera mitad, pero la gente me ha dicho que estuvimos mejor en la segunda, así que tendré que volver a verla».

Sobre si Charlton debería haber tenido penalti por mano cuando el defensa de Coventry Joel Latibeaudiere bloqueó un disparo de Charlie Kelman:

«Tiene la mano a su lado, pero la golpea y evita que entre en la esquina inferior. No lo sé.

«Ya no conozco las reglas, tengo que ser sincero. Cuando recibimos comentarios, siempre hay una solución».