Para muchas personas hoy en día, la principal tradición navideña es reunirse con la familia, intercambiar regalos, compartir un gran banquete y relajarse frente al televisor.

Pero en el período medieval, el festival incluía divertirse y poner el mundo patas arriba en una práctica conocida como «desgobierno».

Esto incluía la elección de un niño obispo que podía hacer leyes, vestirse con vestimentas religiosas e incluso declarar días festivos, como una versión temprana del fenómeno moderno llamado «día del sí», donde los niños pueden tomar decisiones durante 24 horas.

En el King’s College de Cambridge, dirigió los servicios, mientras que el joven obispo de York Minster viajó por la región y pronunció su sermón en otras iglesias.

En Bury St Edmunds, Suffolk, entregó fichas de plomo, cientos de las cuales han sido encontradas en los últimos años por detectores de metales.

La BBC ha estado averiguando más.

Señor del Desgobierno

Una imagen en blanco y negro que muestra la alegría de Mi Señor del Desgobierno en la Fiesta de los Locos, extraída de un dibujo para un libro de 1901. Muestra a un hombre con ropa isabelina sentado en una silla sostenida por una multitud. Lleva una corona y levanta su brazo derecho con una varita de bufón medieval. Detrás de él se ven casas de listones y yeso de finales de la Edad Media/Tudor.

Fuente de la imagen,Historia de Inglaterra de Cassell

Título de la imagen,El Señor del Desgobierno era parte de la Fiesta de los Locos, en la que diáconos de bajo rango asumían el papel de clérigos de alto rango, y era conocido por su alboroto.

«El mundo medieval era ordenado y convencional, por lo que en ciertos momentos del año se alentaba a uno a desahogarse un poco, a poner el mundo patas arriba, a pasar del gobierno al desgobierno», dijo la oficial de enlace de Norfolk, Helen Geake.

Esto inicialmente condujo a la creación de un rol rompedor de reglas conocido como el Señor del Desgobierno , pero a principios del siglo XV, los obispos niños eran el foco principal de esta inversión de estatus.

El Dr. Geake dijo: «Tener un niño como obispo es muy transgresor; existe una norma muy fuerte según la cual los adultos están a cargo y los niños son ignorados».

En la mayoría de los casos, el joven elegido parece haber sido elegido entre los niños del coro de una iglesia o abadía.

La idea de que un niño le dijera a todo el mundo qué hacer era la máxima transgresión.

El papel de San Nicolás

Primer plano de San Nicolás resucitando a tres jóvenes, 1433-35. Artista Bicci di Lorenzo. A la izquierda, tres jóvenes con el torso desnudo emergen de un barril, cada uno con las manos en alto. A la derecha, San Nicolás, con barba, viste una mitra episcopal, un halo alrededor de la cabeza, viste una túnica roja y dorada, con la mano derecha en alto y la izquierda sostiene un báculo dorado.

Fuente de la imagen,Getty

Título de la imagen,San Nicolás se convirtió en el santo patrón de los niños, después de revivir a tres niños que habían sido asesinados, encurtidos y puestos en un barril.

El cargo fue asumido desde el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, hasta el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre.

«Los niños obispos están vinculados con San Nicolás, el santo patrón de los niños , que en siglos posteriores se popularizó como Santa Claus», dijo el Dr. Geake.

Las pequeñas fichas de Bury St Edmunds mostraban la cabeza de un obispo en un lado y una cruz larga en el reverso y fueron fabricadas entre aproximadamente 1470 y 1560.

Muchos tenían grabado en latín «San Nicolás ruega por nosotros».

Se conocían alrededor de 200 antes de la creación del Sitio de Antigüedades Portátiles (PAS) en 1997, y casi todos se encontraron en la ciudad.

Durante mucho tiempo se asumió que eran como fichas de intercambio, diseñadas para ser intercambiadas por bienes, dulces o productos esenciales en las tiendas de la ciudad, explicó el Dr. Geake.