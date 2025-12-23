El Manchester United podría fichar a Conor Gallagher en préstamo, tres clubes de la Premier League compiten por Antoine Semenyo, mientras que el Aston Villa se suma a la carrera por Brennan Johnson.

El Manchester United ha seleccionado a siete centrocampistas para fichar, siendo la cesión del internacional inglés de 25 años del Atlético de Madrid , Conor Gallagher, en enero una de las opciones más viables. (Talksport), externo

El Tottenham ha desestimado su interés por el delantero del Bournemouth y Ghana, Antoine Semenyo. Sin embargo, el jugador de 25 años sigue siendo el objetivo del Manchester City y el Manchester United , mientras que el Liverpool evalúa sus opciones tras la lesión de Alexander Isak. (Sky Sports), externo

Semenyo, cuya cláusula de rescisión es de 60,5 millones de libras, podría haber tomado una decisión sobre su futuro el lunes. (Mail), externo

El Aston Villa se ha puesto en contacto con los representantes del galés de 24 años y extremo del Tottenham , Brennan Johnson, en quien el Crystal Palace también está interesado. (Teamtalk), externo

El Chelsea está abierto a fichar al defensa francés Axel Disasi, de 27 años, al AC Milan en el mercado de fichajes de enero, pero el club italiano se mantiene a la espera mientras evalúa sus opciones. (Football Italia), externo

Tanto el Chelsea como el Manchester City están interesados ​​en el extremo internacional juvenil inglés Jeremy Monga, de 16 años, y podrían intentar ficharlo del Leicester, del Championship, en enero. (Teamtalk), externo

La Roma ha presentado una oferta de 5 millones de euros (4,4 millones de libras) para fichar al delantero neerlandés del Manchester United , Joshua Zirkzee, de 24 años, en enero, más otros 30 millones de euros (26,2 millones de libras) en junio para que el acuerdo sea permanente. (Il Messaggero – en italiano), externo

El Newcastle United continúa negociando con el Eintracht Frankfurt alemán la cesión con opción de compra del delantero William Osula. El jugador de 22 años quiere fichar por la Bundesliga y espera a que los clubes lleguen a un acuerdo. (Florian Plettenburg), externo

El Manchester United y el Newcastle United han preseleccionado al centrocampista portugués Ruben Neves, de 28 años, y se cree que el Al-Hilal está abierto a una venta en enero. (Fuera de juego), externo

El delantero brasileño Endrick, de 19 años del Real Madrid , se unirá al Lyon en un contrato de préstamo de seis meses. (ESPN), externo

El Bayer Leverkusen está explorando un acuerdo para fichar al extremo inglés de 17 años del Brighton , Harry Howell, y otros clubes alemanes también están interesados. (Florian Plettenberg), externo

El principal objetivo del Chelsea para el mediocampo en enero es el centrocampista francés de 18 años del Lille , Ayyoub Bouaddi. (Fuera de juego)