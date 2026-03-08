Una de las primeras cosas que se pueden ver en Manly, hogar de algunas de las playas más populares de Sídney, son grupos de adolescentes despreocupados en traje de baño conduciendo bicicletas eléctricas ilegales.
«Veo a los niños circulando por la calle, los veo sin casco. Claramente no están sujetos a las mismas normas estrictas que otros medios de transporte», dice Chris, mientras regresa a casa después de nadar.
«Un niño me estaba explicando cómo podían hacerles jailbreak y eliminar los límites de velocidad para que pudieran ir tres veces más rápido de lo que deberían».
Los residentes de algunas de las zonas costeras más ricas de Sídney, que se extienden desde las playas del norte a través de los suburbios del este que incluyen Bondi y hasta Cronulla en el sur, dicen que la cantidad de adolescentes que usan bicicletas eléctricas se ha disparado en los últimos años.
Las bicicletas preferidas por los adolescentes también se conocen como fatbikes debido a los neumáticos gruesos diseñados para afrontar la arena y el terreno todoterreno, y a menudo están modificadas ilegalmente para permitirles viajar a velocidades mucho mayores que el límite de 25 km/h para las bicicletas eléctricas.
Los repartidores de comida en fatbikes también son una fuente de frustración para muchos habitantes de Sydney.
Pero en las últimas semanas los adolescentes han atraído mayor atención debido a los vídeos virales.
Una muestra a docenas de adolescentes conduciendo por un campo de golf impecable cerca de Manly, y otra muestra a un grupo enorme, incluidos adolescentes, en uniforme escolar haciendo caballitos en el Puente del Puerto durante un «paseo masivo» liderado por un YouTuber estadounidense.
También se han filmado adolescentes circulando por centros comerciales y ocupando carriles enteros de tráfico, mientras que los ayuntamientos se han visto inundados de quejas de peatones y automovilistas.
«A veces voy a 50 o 60 km/h [en mi Vespa] por Pittwater Road y me adelantan en la acera», dice Andre, vecino de Northern Beaches.
«Son como mini motos», añade Debbie, que dice que ella y su perro han sido «sacados» varias veces por niños en fatbikes.
Cuando entro en una calle lateral de Manly, casi me atropellan dos adolescentes en fatbikes, cada uno con un pasajero, que circulan a toda velocidad en sentido contrario por una calle de un solo sentido.
De las 750.000 bicicletas eléctricas que circulan por las carreteras de Nueva Gales del Sur, el gobierno estatal estima que el número de fatbikes ilegales asciende a decenas de miles.
«Lo comparo con la COVID», dice Harold Scruby, presidente del Consejo de Peatones de Australia. «Empieza aquí y si no lo frenan…», su voz se apaga mientras contempla la aparentemente inexorable proliferación de adolescentes en fatbikes ilegales.
Una tendencia en Sydney
Si bien las bicicletas eléctricas han causado dolores de cabeza a las autoridades de todo el mundo, la tendencia ilegal de las fatbikes parece haber cobrado impulso especialmente en las playas de Sídney.
Los observadores dicen que se debe a una combinación de buen clima para andar en bicicleta, padres con bolsillos profundos (el modelo más barato de una de las marcas más populares se vende a un mínimo de 3.000 dólares australianos (2.110 dólares estadounidenses, 1.579 libras esterlinas)) y una falta de transporte público confiable.
«También es un estilo de vida», dice Scruby. «A los niños les encanta ir a la playa con ellos».
Pero la falta de regulación también juega un papel.
No existe una edad mínima para que los niños puedan montar en bicicletas eléctricas y los menores de 16 años pueden circular por la acera, lo que a veces les pone en conflicto con los peatones.
La policía dice que es difícil atrapar a los adolescentes porque si los persiguen corren el riesgo de provocar un accidente, un problema que descubrí por mí mismo cuando me propuse entrevistarlos.
Un día, Robert, un chico de 14 años que acaba de nadar, dice que adora su fatbike por la libertad que le da, pero que la ha «mantenido legal» y no hace cosas «estúpidas».
«Mi papá dijo que si la policía se lo lleva, no recibirás nada a cambio».
Scruby dice que la cantidad de bicicletas eléctricas ilegales comenzó a dispararse hace tres años, poco después de que el gobierno federal relajara las restricciones de importación en 2021. Los importadores ya no tenían que demostrar que las bicicletas eléctricas cumplían con los estándares mínimos de seguridad.
Luego, en 2023, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, duplicó la potencia máxima permitida para las bicicletas eléctricas a 500 W.
Las bicicletas eléctricas deberían requerir que los ciclistas que viajen a más de 6 km/h pedaleen y el motor debería apagarse por completo cuando alcancen los 25 km/h.
Pero los minoristas podrían importar motos de alta potencia y dar a los compradores un PIN para «desbloquearlas», permitiéndoles alcanzar velocidades más altas supuestamente sólo en propiedades privadas: una laguna crucial.
«Los vendedores sin escrúpulos de repente se dieron cuenta de que todos los niños de Australia querrían uno de estos», dice Scruby.