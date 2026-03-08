Un conductor de reparto de frutas y verduras se retiró de sus turnos de madrugada y reveló sus ambiciones en el hipódromo después de ganar la lotería «que le cambió la vida».
El padre de ocho hijos dijo que «inmediatamente se dio cuenta» de que podía retirarse anticipadamente después de descubrir que había ganado a lo grande.
También se ha regalado un coche nuevo y está planeando unas vacaciones inolvidables, al tiempo que considera comprar una parte de un caballo de carreras para que ir a las carreras sea «aún más especial».
Tras enterarse de que había ganado, les contó a sus compañeros de trabajo lo sucedido y dijo: «Daré mi preaviso de dos semanas. Dijeron que mi trabajo está ahí si lo quiero de vuelta en cualquier momento, pero por ahora estoy disfrutando de mi jubilación».
Mirando hacia el futuro, Paul dijo que estaba «ansioso por ir a las carreras y tal vez hacer algunas apuestas bien ubicadas».
Paul agregó que le llevó un tiempo calcular exactamente cuánto había ganado, ya que originalmente pensó que había ganado £1,700, por lo que estaba «muy contento».
Luego se dio cuenta de que tenía cinco números principales y también la bola extra, lo que significa que había ganado un millón de libras.
«Unos días después pensé que quizá me despertaría y sería domingo por la mañana otra vez, y todo había sido un sueño. Ha sido una montaña rusa desde que me enteré», dijo.
Además de disfrutar de una jubilación anticipada, Paul dijo que estaba decidido a ayudar a asegurar el futuro de sus hijos.
«Nunca he podido ayudar económicamente con mis hijos como hubiera querido», dijo.
«Cuando mi hijo Danny se casó, no pude brindarle toda la ayuda que quería, pero ahora puedo ayudarlos de verdad y eso me hace muy feliz».
La primera compra que Paul hizo con sus ganancias fue un nuevo transporte que necesitaba con urgencia.
«Me compré un coche nuevo y el mío ya está desguazado», dijo. «Estaba en las últimas; no creo que hubiera durado mucho más, así que no puedo creer lo bien que me ha ido ganar este dinero».
También está planeando un viaje de ensueño a Estados Unidos a finales de este año, con destino a Nueva York, que siempre ha estado en su lista de deseos.