«Creo que estuve en modo supervivencia durante un año». Se espera que la ex estrella de Made In Chelsea, Ryan Libbey, enfrente los desafíos de convertirse en padre. Pero la realidad rápidamente se volvió «muy diferente» a lo que había imaginado. Complicaciones de salud potencialmente mortales en torno al parto obligaron a su pareja, Louise, a ser hospitalizada. De repente, se vio obligado a convertirse en su principal cuidador, además de cuidar de su hijo recién nacido, Leo. «Yo hacía cada noche, cada cambio… cada paseo. El papel de mamá y papá», dijo Ryan al programa Parenting Download de la BBC . Después de 11 meses, se agotó. Fue una charla con su propio padre, en un banco del parque, lo que le hizo darse cuenta de que necesitaba ayuda. Las simples palabras: «No estás en una buena situación. Necesitas ayuda. ¿Cómo puedo ayudarte?» le abrieron la puerta a Ryan para hablar con sinceridad, buscar apoyo y encontrar el camino de regreso. Su experiencia no es infrecuente, pero rara vez se comenta. Si bien la sociedad ahora está más acostumbrada a hablar de la tensión que sufren las madres y de la depresión posparto, se habla menos de las dificultades que enfrentan los padres. Según la reciente estrategia de salud masculina del gobierno para Inglaterra , entre el 5 y el 15% de los padres experimentan ansiedad antes y después de tener un hijo, mientras que entre el 5 y el 10% enfrentan depresión.

No es de débiles pedir ayuda

Ryan siente que sus luchas son parte de una falla más amplia de comunicación entre los hombres, quienes todavía internalizan percepciones dañinas de la masculinidad. Los hombres, dice, a menudo sienten que deben ser «el muro del puerto que simplemente se rompe y permanece en pie todo el tiempo». «No es debilidad pedir ayuda. No lo hice con la suficiente rapidez», explica.

Imágenes Getty El profesor Green, también conocido como Stephen Manderson, prefiere mantener el rostro de su hijo oculto en fotos públicas.

La psicóloga clínica Dra. Jill Domoney, investigadora especializada en salud mental antes y después del parto, dice que los hombres a menudo no quieren aceptar que están luchando. Pueden sentir que «no son personas legítimas para pedir ayuda», especialmente cuando se trata de una madre y un bebé, pero ella enfatiza que su bienestar mental es igualmente importante para la familia. La conversación de Ryan con su padre le dio el espacio para pedir un descanso: tomarse unos días en el extranjero, lejos del entorno hogareño, para ganar perspectiva. Se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio para centrarse en sus emociones y las de su pareja, así como en las tareas prácticas de cuidar a un nuevo bebé. Cuando se abrió a Louise, se dio cuenta de que había extrañado «lo que ella anhelaba»: tomarle la mano y escucharla.

‘Cuidarse a uno mismo’

Esa constatación ha transformado la manera en que Ryan ve la paternidad. Ahora le escribe a Leo cartas semanales sobre sus experiencias como padre, que espera que su hijo lea cuando crezca. Ryan espera que esto ayude a su hijo a comprender mejor el lenguaje de las emociones y a darle sentido a sus decisiones como padre. La idea de la «autocrianza» es algo que el rapero y compositor Profesor Green (cuyo nombre real es Stephen Manderson) también ha sentido profundamente desde que fue padre de su hijo Slimane, que ahora tiene cuatro años. De niño, Stephen careció de una crianza masculina consistente. A pesar de tener un vínculo «increíble» con su padre, un trauma profundo le impedía afrontar la situación y entraba y salía de su vida, lo que complicaba su relación. Stephen dice que reprimir sus sentimientos lo llevó a tomar «decisiones terribles» cuando era más joven para cambiar cómo se sentía, encontrando consuelo en la bebida y las drogas como forma de escapar del dolor. «Encuentras cosas que no ayudan», explica. «Pueden cambiar temporalmente cómo te sientes, pero al final empeorarán las cosas».

Consejos para afrontar la etapa de padre primerizo

El profesor Green y Ryan Libbey con los copresentadores de Parenting Download, Guvna B (izquierda) y Katie Thistleton (derecha).

Habla con alguien: si te sientes abrumado, cuéntale a un amigo, a tu pareja o a un profesional cómo te sientes. Puede ayudarte a aliviar la presión y a sentirte menos solo. Recuerda tus aficiones: sigue haciendo las cosas que te ayudaban a sentirte bien antes de tener un bebé. Podría ser salir a correr, ver a tus amigos o jugar videojuegos. No ignores los aspectos físicos: comer bien, hacer algo de ejercicio y, si puedes, dormir lo suficiente, todo influye en el funcionamiento de tu mente. Pasa tiempo con otros papás primerizos: escuchar sus experiencias, tanto las complicadas como las buenas, puede ayudarte a normalizar lo que sientes. Sepa que pedir ayuda no es fracasar: cuidarse a sí mismo es la mejor manera de cuidar a su familia.