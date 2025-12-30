Un niño murió mientras que otro niño y un adulto fueron trasladados al hospital después de un incendio en una casa en Kent.
Tres bomberos también sufrieron heridas leves en el «intenso» incendio en White Admiral Way, Hamstreet, cerca de Ashford, dijo el Servicio de Bomberos y Rescate de Kent (KFRS).
El incendio comenzó poco después de las 12:00 GMT y, en su punto álgido, seis camiones de bomberos trabajaron para extinguir las llamas, que se habían extendido por toda la vivienda adosada. La investigación sobre la causa del incendio está en curso.
Ann Millington, directora ejecutiva de KFRS, dijo: «Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con todos los afectados por este trágico incidente, especialmente con los seres queridos del niño».
Al servicio de bomberos se unieron equipos de la Policía de Kent, el Servicio de Ambulancias de la Costa Sureste (Secamb) y la Organización Benéfica de Ambulancias Aéreas Kent Surrey Sussex para responder al incendio.
Un portavoz de Secamb declaró: «Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos los involucrados, un niño murió en el lugar. Otro niño y un adulto fueron trasladados al hospital».
«Nuestros pensamientos y condolencias están con todos los afectados».
Desde entonces el KFRS ha reducido su respuesta, pero permaneció en el lugar el domingo por la noche apagando los puntos conflictivos.
Un equipo de respuesta voluntaria también ha estado ofreciendo bienestar y apoyo a la tripulación.
En una actualización a las 21:00, dijo que tres bomberos habían sufrido heridas leves y habían sido trasladados al hospital, pero ya habían sido dados de alta.
La Sra. Millington dijo que se había establecido un centro de bienestar en Hamstreet Village Hall donde se podía ofrecer apoyo a la comunidad local.
«Entendemos que éste será un momento angustioso», dijo.
La policía de Kent dijo que sus oficiales asistieron y ayudaron con el cierre de la carretera mientras los bomberos extinguían el incendio.
Anteriormente, los bomberos habían instado a las personas que vivían cerca o viajaban por la zona a cerrar las ventanas y puertas debido al humo, pero este consejo ya se ha levantado.