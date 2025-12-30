Un niño murió mientras que otro niño y un adulto fueron trasladados al hospital después de un incendio en una casa en Kent.

Tres bomberos también sufrieron heridas leves en el «intenso» incendio en White Admiral Way, Hamstreet, cerca de Ashford, dijo el Servicio de Bomberos y Rescate de Kent (KFRS).

El incendio comenzó poco después de las 12:00 GMT y, en su punto álgido, seis camiones de bomberos trabajaron para extinguir las llamas, que se habían extendido por toda la vivienda adosada. La investigación sobre la causa del incendio está en curso.

Ann Millington, directora ejecutiva de KFRS, dijo: «Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con todos los afectados por este trágico incidente, especialmente con los seres queridos del niño».