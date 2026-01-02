Se estima que varias decenas de personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un incendio en una estación de esquí en el sur de Suiza, según informaron las autoridades. La policía dijo que varias nacionalidades probablemente estuvieron involucradas en el incendio del día de Año Nuevo, que ocurrió a la 01:30 hora local (00:30 GMT) en un bar llamado Le Constellation en el complejo turístico de Crans-Montana. Se está tratando como un incendio y «no hay duda» de que se trata de un ataque, dijo el fiscal jefe de la región. Se ha creado una línea de ayuda para las familias afectadas: +41 848 112 117 Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuántas personas murieron?

En una conferencia de prensa el jueves por la mañana, la policía dijo que se presume que «varias docenas» de personas murieron en el incendio, aunque era demasiado pronto para dar un número preciso. El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, citando a la policía suiza, dijo que creía que alrededor de 40 personas habían muerto. Siga las actualizaciones en vivo Unas 100 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras graves, según informaron las autoridades suizas. La mayoría fueron trasladadas al hospital de Valais, donde la unidad de cuidados intensivos está al máximo, según las autoridades locales. Se ha habilitado una unidad de quemados en Milán, en la vecina Italia. Al lugar fueron enviados diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 trabajadores de emergencia. Se está trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo más rápidamente posible, dijo la fiscal jefe de la región, Béatrice Pilloud. El embajador italiano en Suiza afirma que podría llevar semanas identificar a los muertos. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores italiano había declarado que la identificación sería difícil debido a las graves quemaduras. Se cree que están involucradas personas de varios países y los medios franceses han informado que al menos dos de los heridos son ciudadanos franceses. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ofrecido «toda la solidaridad de Francia y nuestro apoyo fraternal» a Suiza. La embajada del Reino Unido en Suiza dice que está monitoreando la situación, pero nadie le ha pedido ayuda. El personal consular está en espera para apoyar a cualquier ciudadano británico afectado, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

0:12

Vídeo muestra el incendio en el bar de una estación de esquí suiza

¿Qué causó el incendio?

Se desconoce la causa del incendio, pero la Sra. Pilloud dijo que por el momento se está tratando como un incendio y «en ningún momento se trata de un ataque». La policía dijo inicialmente que había habido una explosión, pero luego se ha referido a ello como un incendio y ha dicho que es demasiado pronto para especular sobre la causa. Cuando se le preguntó sobre los informes de una explosión, el responsable de seguridad regional Stéphane Ganzer explicó que «no es la detonación de un artefacto explosivo lo que provoca el incendio, es el incendio que, al desarrollarse, provoca una explosión y un incendio general del local». Los informes locales también sugirieron que podría haberse tratado de pirotecnia. El comandante de la policía regional, Frédéric Gisler, dijo que se vio por primera vez humo emanando de un bar alrededor de la 01:30 hora local, momento en el que se llamó a los servicios de emergencia. Los primeros agentes de policía llegaron rápidamente al lugar, seguidos por un importante despliegue de equipos de rescate, dijo Gisler.

¿Qué sabemos del bar Le Constellation?

Le Constellation es un gran bar situado en la estación de esquí suiza de Crans-Montana que existe desde hace muchos años. Aunque el complejo en sí es bastante exclusivo, Le Constellation no era particularmente elegante, informó Silvia Costeloe de la BBC desde el complejo. Arriba, hay una zona con pantallas de televisión donde la gente va a ver partidos de fútbol. Abajo hay un gran bar donde probablemente la gente bebía y bailaba. Tenía capacidad para 300 personas y una pequeña terraza, aunque se desconoce cuántas personas había en el momento del incendio. Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo son una de las épocas más concurridas del año para las estaciones de esquí alpino, y es probable que el bar estuviera lleno de suizos y turistas celebrando el comienzo de 2026.