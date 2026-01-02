El centrocampista del Brighton, James Milner, cree que su equipo puede aprovechar una actuación «llena de deseo» contra el West Ham el martes a pesar del decepcionante empate .

«Fue un partido difícil», declaró a BBC Radio Sussex. «Sabíamos que eran peligrosos al contraataque y tienen buenos jugadores. Creo que empezamos bastante bien, pero por desgracia encajamos el gol y luego el penalti; no lo he visto de nuevo, así que no sé, pero estuvo bastante reñido».

No nos salió del todo bien, no tuvimos mucha suerte frente al arco, pero creo que vimos una actuación llena de ganas y esfuerzo por parte de los chicos. Estamos muy decepcionados por no haber conseguido la victoria, obviamente, pero ojalá podamos seguir mejorando esa actuación, repetir la próxima vez y sumar los tres puntos.

Danny Welbeck marcó un penalti y falló otro en el London Stadium y Milner cree que eso le puede pasar a cualquiera.

«Acertó el primero con mucha precisión, pero siempre es difícil cuando hay dos penaltis en un partido», añadió Milner. «Fue una lástima; tomó una buena decisión en el mediocampo, pero estas cosas pasan.

«Todos fallan penaltis y después tuvimos ocasiones de ganar el partido, pero tuvimos mala suerte».