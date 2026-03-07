«No queremos convertir nuestros lugares de culto en una fortaleza, y no queremos una seguridad como la de los aeropuertos, pero tenemos que afrontar cosas con las que antes no teníamos que lidiar», dice Qari Asim, imán de la mezquita Makkah Masjid en Leeds.
Asim dice que se introdujeron medidas de seguridad adicionales tras el incidente.
«Hemos empezado a cerrar las puertas y tenemos voluntarios patrullando el exterior, pero está resultando un desafío porque es Ramadán y mucha gente viene a la mezquita», dice.
La mezquita, que habitualmente tiene una política de puertas abiertas, tuvo que «pensar mucho» si el Iftar multirreligioso del miércoles podía seguir adelante, añade.
La mezquita ha solicitado la ayuda de voluntarios, liderados por miembros de alto rango de la comunidad con experiencia en seguridad, para patrullar.
Adam Jalil, un estudiante de 21 años de Leeds, asumió la tarea de tranquilizar a los fieles durante las oraciones de la tarde.
Él dice: «Dadas las tensiones recientes, me preocupa la posibilidad de que surjan problemas por parte de extremistas o individuos de extrema derecha y quiero hacer lo que pueda para ayudar a prevenir cualquier incidente.
«Por lo tanto, es necesario hacer algo urgentemente para garantizar la protección de la Mezquita de La Meca y otros lugares de culto».
Jalil no es la única persona que pide acción.
Imran Safdar, concejal independiente del barrio de Crosland Moor y Netherton en el Consejo de Kirklees, expresó sus preocupaciones en una reunión esta semana.
Pidió reforzar la seguridad en las mezquitas y otros lugares de culto, incluidas las sinagogas.
Dijo que creía que si se estableciera una comunicación clara entre las diferentes comunidades, ayudaría a cambiar las actitudes.
«Mi llamado a mis compañeros residentes no musulmanes es simple: conectémonos adecuadamente, de persona a persona, con los musulmanes británicos comunes que sirven silenciosamente a nuestras comunidades todos los días», dijo Safdar.
El personal del NHS trabaja largas jornadas. Los cuidadores que cuidan de nuestros mayores. Los voluntarios del sector benéfico distribuyen alimentos a familias con dificultades, de todas las religiones y sin ninguna, y apoyan a las personas sin hogar en todo West Yorkshire.
Si aún no nos comprendes, camina con nosotros. Sirve con nosotros. Comparte el pan con nosotros.
Encontrarás compasión, humor, valores compartidos y las mismas esperanzas para el futuro de nuestros hijos.
En octubre del año pasado, la mezquita Peacehaven en Essex fue blanco de un presunto ataque incendiario y dos personas fueron acusadas de incendio con intención de poner en peligro la vida.
Los datos del gobierno revelaron que los crímenes de odio en el Reino Unido habían alcanzado un «nivel inaceptable», y las comunidades musulmana y judía eran las «más afectadas», mientras que el 45% de todos los crímenes de odio religiosos del año pasado tuvieron como objetivo a musulmanes.
Asim dice que «se ha normalizado» que los musulmanes se sientan amenazados.
Salman Sayyid, profesor de pensamiento y retórica decolonial en la Universidad de Leeds, dice que el miedo que sienten los musulmanes en todo el Reino Unido es «real» y los ataques a las mezquitas no son «hipotéticos».
‘La gente no tiene confianza’
Se animó a los fieles de la Mezquita de La Meca a ser más respetuosos con el medio ambiente caminando hasta la mezquita y a las oraciones durante el Ramadán.
Pero tras el incidente en Manchester se les aconseja que conduzcan.
La policía de West Yorkshire ha ofrecido proporcionar patrullas adicionales en las mezquitas, incluida Makkah Masjid, pero los fieles dicen que no son lo suficientemente visibles.
Un portavoz de la fuerza dijo: «Somos conscientes de que el incidente de la semana pasada en Manchester habrá afectado profundamente a nuestras comunidades musulmanas, particularmente durante el Ramadán.
«Los agentes de policía del barrio han estado en contacto con las mezquitas locales y hablando con los ancianos para abordar cualquier inquietud.
Nuestras mezquitas siguen recibiendo patrullajes específicos como lugares de culto y el trabajo de tranquilización con nuestras comunidades continuará en los próximos días.
A finales del año pasado, el gobierno anunció financiación para medidas de seguridad tales como circuito cerrado de televisión, cercas, alarmas antirrobo, reflectores y personal adicional en lugares de culto judíos, musulmanes y de otras religiones.
Se han prometido hasta 40 millones de libras a través del Plan de Seguridad Protectora para Mezquitas, que apoya a mezquitas, escuelas musulmanas y centros comunitarios.
Se destinarán hasta 28,4 millones de libras a través de la Subvención de Seguridad Protectora de la Comunidad Judía para medidas en sinagogas, escuelas judías y centros comunitarios.