Estrellas como Olivia Dean, Sabrina Carpenter y Justin Bieber aparecieron en los Premios Grammy en Los Ángeles el domingo.
El álbum de Carpenter nominado al Grammy puede llamarse Man’s Best Friend, pero su look en la alfombra roja parecía canalizar a otra bomba rubia, con su ajustado vestido de cristales y diamantes que recordaba a Marilyn Monroe.
¿Quizás los diamantes sean los mejores amigos de una chica? Carpenter también actuó en la ceremonia de premios de 2026.
Bad Bunny lució un clásico esmoquin y pajarita. El músico puertorriqueño fue nominado en seis categorías y se convirtió en el primer artista en los 68 años de historia de los Grammy en ganar el premio al álbum del año con un disco cantado íntegramente en español.
El vestido color óxido de Chappell Roan escondía un atuendo revelador que fue uno de los vestidos más comentados de la ceremonia de este año.
Lady Gaga, quien fue nominada a álbum del año, regresó al look emplumado que estrenó en la ceremonia del año pasado.
Trevor Noah presentó los premios por sexta y última vez.
Justin y Hailey Bieber llevaban insignias que decían «Ice out» en sus atuendos negros.
Kesha fue una de las últimas estrellas en caminar por la alfombra roja, haciendo su entrada con un vestido completamente blanco con los hombros al descubierto.
La cantante y compositora canadiense Tate McRae también fue una de las últimas en llegar, pero hizo el camino opuesto, indumentariamente hablando, luciendo un vestido largo negro.
La supermodelo Heidi Klum seguramente está acostumbrada a hacer que incluso los diseños más ajustados funcionen en la pasarela, y su look para la alfombra roja de los Grammy no fue diferente.
Su vestido color carne atrajo muchas miradas mientras Klum luchaba por pasar junto a los fotógrafos. Pero nunca dejó de sonreír durante el trayecto.
El rapero Killer Mike, quien fue nominado a mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea por su canción Headphones, caminó por la alfombra roja con su esposa, Shana Render.
Render fue uno de los muchos artistas e invitados que recibieron la orden de usar oro.
El artista venezolano Raniero Palm, nominado a mejor solo instrumental clásico por Hope Orchestrated, hizo una declaración política no tan sutil cuando caminó por la alfombra roja con la bandera de su país.
La nominada a mejor artista revelación, Addison Rae, le dio un nuevo significado a su canción «High Fashion» en la alfombra roja. Combinó su vestido blanco entallado, diseñado por Alaïa, con tacones de aguja altísimos.
Pharrell Williams fue uno de los primeros ganadores de la noche, al obtener el premio a la mejor interpretación de rap por su participación en Chains & Whips de Clipse y Kendrick Lamar, antes de recibir más tarde el premio al impacto global de los Grammy.
Como director creativo masculino de Louis Vuitton, probablemente también obtuvo un descuento en este traje de terciopelo rosa.
Olivia Dean fue el gran éxito del Reino Unido en la noche de Los Ángeles, convirtiéndose en la primera británica en ganar el premio al mejor artista nuevo desde Dua Lipa en 2019.
Su compatriota británico Yungblud le dio un gran abrazo a Sharon Osbourne en la alfombra roja antes de ganar el premio a la mejor interpretación de rock por su tributo en vivo a su difunto esposo, la ex estrella de Black Sabbath, Ozzy.
La ídolo del K-Pop, Rosé, fotografiada en la alfombra roja poco antes de dar inicio a la ceremonia con una actuación explosiva junto a Bruno Mars.
Katseye también llamó la atención en la alfombra roja.
El grupo de chicas fue nominado tanto a mejor artista nuevo como a mejor interpretación de dúo/grupo pop por su canción Gabriela.