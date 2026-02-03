Los looks más llamativos de los premios Grammy, desde Chappell Roan hasta Olivia Dean

Estrellas como Olivia Dean, Sabrina Carpenter y Justin Bieber aparecieron en los Premios Grammy en Los Ángeles el domingo.

Getty Images La cantante y actriz estadounidense Sabrina CarpenterImágenes Getty

El álbum de Carpenter nominado al Grammy puede llamarse Man’s Best Friend, pero su look en la alfombra roja parecía canalizar a otra bomba rubia, con su ajustado vestido de cristales y diamantes que recordaba a Marilyn Monroe.

¿Quizás los diamantes sean los mejores amigos de una chica? Carpenter también actuó en la ceremonia de premios de 2026.

Getty Images Bad Bunny viste un esmoquin con una flor blanca prendida cerca de su hombro izquierdo mientras posa para una foto en la alfombra roja de los premios Grammy.Imágenes Getty

Bad Bunny lució un clásico esmoquin y pajarita. El músico puertorriqueño fue nominado en seis categorías y se convirtió en el primer artista en los 68 años de historia de los Grammy en ganar el premio al álbum del año con un disco cantado íntegramente en español.

Getty Images Chappell RoanImágenes Getty

El vestido color óxido de Chappell Roan escondía un atuendo revelador que fue uno de los vestidos más comentados de la ceremonia de este año.

Getty Images Lady Gaga luce un vestido negro largo con un diseño de plumas mientras posa para una foto en la alfombra roja de los Premios Grammy.Imágenes Getty

Lady Gaga, quien fue nominada a álbum del año, regresó al look emplumado que estrenó en la ceremonia del año pasado.

Getty Images Trevor Noah mira a la cámara mientras posa para una foto vistiendo un esmoquin en la alfombra roja de los Premios Grammy.Imágenes Getty

Trevor Noah presentó los premios por sexta y última vez.

Getty Images Justin y Hailey Bieber visten trajes negros con collares plateados mientras posan para fotos en la alfombra roja de los Premios Grammy.Imágenes Getty

Justin y Hailey Bieber llevaban insignias que decían «Ice out» en sus atuendos negros.

Getty Images Kesha luce un vestido blanco esponjoso mientras posa para una foto en la alfombra roja de los Premios Grammy.Imágenes Getty

Kesha fue una de las últimas estrellas en caminar por la alfombra roja, haciendo su entrada con un vestido completamente blanco con los hombros al descubierto.

Getty Images Tate McRae luce un vestido negro con guantes negros largos mientras sonríe y posa para una foto en la alfombra roja de los Premios Grammy.Imágenes Getty

La cantante y compositora canadiense Tate McRae también fue una de las últimas en llegar, pero hizo el camino opuesto, indumentariamente hablando, luciendo un vestido largo negro.

Getty Images La supermodelo Heidi Klum con un vestido color pielImágenes Getty

La supermodelo Heidi Klum seguramente está acostumbrada a hacer que incluso los diseños más ajustados funcionen en la pasarela, y su look para la alfombra roja de los Grammy no fue diferente.

Su vestido color carne atrajo muchas miradas mientras Klum luchaba por pasar junto a los fotógrafos. Pero nunca dejó de sonreír durante el trayecto.

Getty Images Killer Mike y Shana Render asisten a la 68.ª edición de los Premios GRAMMYImágenes Getty

El rapero Killer Mike, quien fue nominado a mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea por su canción Headphones, caminó por la alfombra roja con su esposa, Shana Render.

Render fue uno de los muchos artistas e invitados que recibieron la orden de usar oro.

Getty Images Raniero Palm sostiene una bandera venezolana mientras posa en la alfombra roja con Mariana SalasImágenes Getty

El artista venezolano Raniero Palm, nominado a mejor solo instrumental clásico por Hope Orchestrated, hizo una declaración política no tan sutil cuando caminó por la alfombra roja con la bandera de su país.

Getty Images Addison Rae con un minivestido blanco ajustado y tacones de aguja muy altosImágenes Getty

La nominada a mejor artista revelación, Addison Rae, le dio un nuevo significado a su canción «High Fashion» en la alfombra roja. Combinó su vestido blanco entallado, diseñado por Alaïa, con tacones de aguja altísimos.

Getty Images Pharrell Williams con un traje rosaImágenes Getty

Pharrell Williams fue uno de los primeros ganadores de la noche, al obtener el premio a la mejor interpretación de rap por su participación en Chains & Whips de Clipse y Kendrick Lamar, antes de recibir más tarde el premio al impacto global de los Grammy.

Como director creativo masculino de Louis Vuitton, probablemente también obtuvo un descuento en este traje de terciopelo rosa.

Getty Images Olivia Dean con un vestido blanco y negroImágenes Getty

Olivia Dean fue el gran éxito del Reino Unido en la noche de Los Ángeles, convirtiéndose en la primera británica en ganar el premio al mejor artista nuevo desde Dua Lipa en 2019.

Getty Images Yungblud abrazando a Sharon OsbourneImágenes Getty

Su compatriota británico Yungblud le dio un gran abrazo a Sharon Osbourne en la alfombra roja antes de ganar el premio a la mejor interpretación de rock por su tributo en vivo a su difunto esposo, la ex estrella de Black Sabbath, Ozzy.

Getty Images La ídolo del K-Pop Rosé con un atuendo blanco y negroImágenes Getty

La ídolo del K-Pop, Rosé, fotografiada en la alfombra roja poco antes de dar inicio a la ceremonia con una actuación explosiva junto a Bruno Mars.

Getty Images El grupo femenino Katseye en la alfombra rojaImágenes Getty

Katseye también llamó la atención en la alfombra roja.

El grupo de chicas fue nominado tanto a mejor artista nuevo como a mejor interpretación de dúo/grupo pop por su canción Gabriela.

