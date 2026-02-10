Palestinos, países árabes, grupos israelíes antiocupación y el Reino Unido han condenado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, afirmando que equivalen a una anexión de facto.
Todos los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera sean firmadas por el principal comandante militar de Israel para Cisjordania, apuntan a aumentar el control israelí sobre el territorio en términos de leyes de propiedad, planificación, licencias y aplicación de la ley.
Fueron anunciados tres días antes de una reunión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Las nuevas medidas israelíes incluyen la cancelación de una prohibición que data de décadas atrás sobre la venta directa de tierras de Cisjordania a judíos y la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno israelí.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como «una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras». El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declaró posteriormente que corrigió una «distorsión racista» que «discriminaba a judíos, estadounidenses, europeos y a cualquier persona no árabe en la compra de bienes raíces en Judea y Samaria».
El gabinete también decidió derogar el requisito legal de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes raíces, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
Los palestinos dijeron que temían que los cambios generaran más presión sobre las personas para vender, así como actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino Mahmoud Abbas, que dirige la Autoridad Palestina (AP) que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de «peligrosas» y de «un abierto intento israelí de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina».
Pidió que Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU intervinieran inmediatamente.
La ONG israelí Paz Ahora afirmó que la decisión del gabinete corría el riesgo de derrocar a la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos e imposición de una anexión de facto. Acusó al gobierno israelí de «romper todos los obstáculos posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania».
El Reino Unido dijo que «condenaba enérgicamente» la medida y pidió a Israel que revirtiera la decisión, afirmando que «cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional».
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Qatar describieron el anuncio como «una aceleración de los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino».
Su declaración «advirtió contra las continuas políticas expansionistas israelíes y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región».
Dado que los derechos sobre la tierra son el núcleo del conflicto israelí-palestino, la venta de tierras a colonos es un negocio turbio que a menudo involucra intermediarios. La Autoridad Palestina considera estos actos como traición y, por lo tanto, técnicamente se castigan con la muerte, aunque los condenados suelen ser condenados a prisión.
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, quien tiene responsabilidad ministerial sobre políticas de asentamientos, y el Ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de las licencias de construcción en un importante sitio religioso y áreas sensibles cercanas en la volátil ciudad de Hebrón únicamente a las autoridades israelíes.
La Cueva de los Patriarcas, también conocida como la Mezquita de Ibrahimi, es venerada por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de sepultura de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
A los organismos israelíes también se les otorgarían poderes de supervisión y aplicación de la normativa sobre cuestiones medioambientales y arqueológicas en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras «proactivas» de tierras en Cisjordania, consideradas como «una medida diseñada para asegurar reservas de tierras para asentamientos para las generaciones futuras».
A raíz de los Acuerdos de Oslo de 1993, un acuerdo de paz innovador, la recién creada Autoridad Palestina recibió control total sobre las áreas urbanas palestinas (alrededor del 20% del territorio), conocidas como Área A.
En la Zona B, un porcentaje similar, la AP sólo tenía control administrativo, mientras que Israel mantuvo su control sobre la seguridad.
Israel conservó el pleno control administrativo y de seguridad del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Oriental, territorios anexados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Esas tierras son reclamadas por los palestinos para su anhelado estado independiente junto con la Franja de Gaza.
La administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, diciendo: «Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y está en línea con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región».
Smotrich, un colono que encabeza un partido pro-colonos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete israelí aprobó una propuesta para 19 nuevos asentamientos. Israel también se prepara para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamiento cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría en la práctica el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, un número récord de más de 37.000 palestinos fueron desplazados solo en 2025, un año en el que, según la ONU, también se registraron niveles récord de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros pro-colonos que quieren que Israel anexe Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrentará a elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptaría la creación de un Estado palestino, que según él constituiría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto de la ONU, emitió una opinión consultiva no vinculante que determinó que la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel era ilegal y debía terminar.