Cuando tenía 16 años, Bethan James le dijo a su canal de YouTube que para 2026 esperaba tener una pareja, un trabajo agradable y tal vez incluso hijos.
La sepsis de Bethan no se detectó a tiempo y la atención médica que le habría salvado la vida se retrasó. Ahora, sus padres, afligidos, hacen campaña para que se les brinde una mejor capacitación para diagnosticar una de las enfermedades más letales del Reino Unido.
Una investigación de la BBC descubrió que la capacitación sobre concientización sobre la sepsis aún no es obligatoria en la mayoría de los hospitales de Gales, y los padres de Bethan temen que lo que le sucedió a su hija pueda sucederle a otras personas.
Esto incluyó el hospital donde murió Bethan y el gobierno galés dijo que la concientización sobre la sepsis era un «enfoque» y una «prioridad», mientras que el Servicio de Ambulancias de Gales dijo que se habían realizado «cambios significativos».
«Ella era la persona más amable, cariñosa y amorosa y tenía muchísimo que dar», dijo Jane, de Cardiff.
Steve, ex internacional de cricket de Inglaterra, agregó: «Te conmueve pensar dónde estaría Bethan hoy y qué estaría haciendo».
«Seguimos con nuestras actividades cotidianas, pero en el fondo hay una devastación total y muchos momentos muy oscuros. Vivimos una vida completamente anormal».
¿Qué es la sepsis?
La sepsis es una complicación grave de una infección.
Se desarrolla cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona exageradamente a una infección y comienza a atacar sus propios tejidos y órganos.
El Sepsis Trust del Reino Unido estima que unas 48.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la sepsis, «miles» de las cuales son prevenibles.
Bethan murió hace seis años esta semana y sus padres lucharon por una investigación donde un forense determinó que la estudiante de periodismo «no habría muerto» si su atención y tratamiento no se hubieran retrasado.
Una investigación de la BBC ha descubierto que la formación sobre concienciación sobre la sepsis sigue siendo una lotería en Gales y todavía no es obligatoria en el hospital más grande de Gales, el Hospital Universitario de Gales en Cardiff, donde murió Bethan.
«Entras en el hospital y ves carteles de sepsis en los ascensores y las paredes, pero si el personal que está en primera línea no puede reconocer los síntomas de la sepsis, resulta increíble», dijo Jane.
Bethan estuvo enferma en los 10 días previos a su muerte y había hecho cinco viajes al hospital.
«Simplemente ignoraron sus síntomas», dijo Jane, una fisioterapeuta.
«Su frecuencia cardíaca era alta y su presión arterial era baja. Era muy difícil lograr que la escucharan».
La condición de Bethan empeoró y regresó al hospital días después, donde vio al mismo médico.
Steve, ahora escritor deportivo de The Times, recordó que un médico les dijo que Bethan se recuperaría pronto.
«Tenía previsto viajar a Irlanda para cubrir el partido de rugby de las Seis Naciones entre Irlanda y Gales», recordó Steve.
«No estaba seguro de si ir o no, pero recuerdo que él dijo que creía que ella estaría bien en dos semanas», añadió.
«Incluso el sábado en que murió, [Bethan] seguía diciéndole a Jane: ‘Ese médico dijo que iba a estar bien’.
Me fui a Irlanda. Es una decisión con la que tendré que lidiar el resto de mi vida. Lo lamento profundamente, pero simplemente le creí.
Un día después de que Steve se fuera a Dublín, el estado de Bethan empeoró. Jane llamó al 999 y un paramédico llegó a su casa en Cardiff.
«Tenía fiebre, estaba gris, tenía frío y dolor en el pecho», recordó Jane.
Más tarde nos enteramos de que no podían registrarle la presión arterial porque estaba muy baja. Todos esos síntomas eran una señal de alerta de sepsis.
Se evaluó a Bethan y se le asignó un puntaje nacional de alerta temprana (NEWS), que analiza aspectos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria.
Cualquier valor superior a siete indica un riesgo grave de sepsis, en cuyo caso la atención debe escalarse urgentemente a una revisión médica de emergencia en un entorno de atención aguda.