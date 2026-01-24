Aproximadamente 12.800 niños en Irlanda del Norte recibieron los resultados de sus pruebas de transferencia en línea el sábado. Obtuvieron los resultados de un organismo llamado Grupo de Evaluación de Ingreso a Escuelas (SEAG), que realiza la prueba de transferencia común. Todos los alumnos de séptimo grado que rindieron los exámenes en noviembre recibieron sus resultados a través de un sitio web al que acceden sus padres. En total, 63 escuelas postprimarias en Irlanda del Norte utilizan la prueba para decidir qué alumnos admitir en el octavo año.

Los alumnos realizaron dos exámenes en dos sábados separados en noviembre de 2025. Cada examen tenía 56 preguntas sobre inglés o irlandés, incluyendo comprensión y ortografía, y matemáticas, que los alumnos tenían una hora para responder.

‘La prueba no los define’

La directora de la escuela primaria Seaview, Corrine Latham, dijo que la semana anterior ha sido «relativamente tranquila». Dijo que se había entregado una carta a todos los padres de su escuela para «hacerles saber a los padres y alumnos que esta prueba no los define». Agregó que la prueba «es un indicador prematuro del éxito futuro, sólo está diseñada para evaluar la capacidad numérica y la alfabetización», y que «hay muchos más aspectos en la educación». Sin embargo, la ansiedad no afecta sólo a los niños, ya que Latham afirmó que los padres «tienen que elegir qué escuela es la adecuada para sus hijos».

Getty Images La prueba de transferencia ha seguido generando controversia con numerosas críticas a la selección académica.

La prueba SEAG comenzó en 2023 y fue el cambio más grande en el procedimiento de transferencia desde 2008, cuando una prueba de transferencia estatal finalizó después de aproximadamente 60 años. La entonces ministra de Educación, Caitriona Ruane del Sinn Féin, lo había calificado de «sistema educativo obsoleto y desigual» que etiquetaba a los niños de 11 años como «fracasados». Pero muchas escuelas secundarias continuaron usando la selección académica para admitir alumnos y utilizaron dos pruebas separadas realizadas por AQE y PPTC. Ese sistema terminó en 2022 después de que Grammars creara la empresa SEAG para realizar una prueba común. En una declaración a BBC News NI, la presidenta de SEAG, Deborah McLaughlin, deseó a los alumnos que obtuvieron sus resultados «mucho éxito». «También nos gustaría agradecer a los padres de 7.º de Primaria por su apoyo y reconocer el compromiso del personal de las 63 escuelas postprimarias que ayudan a realizar la evaluación de ingreso SEAG», afirmó. Sin embargo, la prueba de transferencia sigue siendo controvertida y ha recibido numerosas críticas sobre la selección académica. Por ejemplo, una investigación del Centro de Investigación sobre Bajo Rendimiento Educativo (CREU) del Stranmillis University College señaló que la selección académica tenía importantes consecuencias sociales, educativas y económicas para los alumnos.