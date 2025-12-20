El ministro de Comercio, Chris Bryant, afirmó que datos del Gobierno fueron robados mediante un ataque informático, aunque los funcionarios creen que el riesgo para los individuos es «bajo».

Se entiende que dichos datos estaban en sistemas operados en nombre del Ministerio del Interior por el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo personal detectó el incidente.

Se cree que un grupo afiliado a China es sospechoso de estar detrás del ataque.

El gobierno del Reino Unido no ha identificado a los responsables, aunque un portavoz afirmó que ha estado «trabajando para investigar» el incidente.

En declaraciones a BBC Breakfast, Bryant dijo que las investigaciones estaban «en curso» y agregó que la brecha de seguridad se cerró «bastante rápido».

«Creemos que existe un riesgo bastante bajo de que haya personas comprometidas o afectadas», añadió.

En declaraciones a Times Radio, dijo: «No puedo decir si está directamente relacionado con agentes chinos o con el Estado chino».

El periódico The Sun informó que el incidente tuvo lugar en octubre y que posiblemente se buscaba obtener información que incluyera detalles de visados.

El incidente ha sido remitido a la Oficina del Comisionado de Información.

Las agencias de inteligencia del Reino Unido han advertido sobre el creciente espionaje a gran escala desde China, que utiliza medios cibernéticos y de otro tipo y que tiene como objetivo información comercial y política.

La agencia cibernética GCHQ dijo el año pasado que estaba dedicando más recursos a contrarrestar las amenazas de China que de cualquier otra nación.

«Las instalaciones gubernamentales siempre serán un objetivo potencial», dijo Bryant el viernes.

«Estamos trabajando en las consecuencias de lo que esto supone».

La confirmación de un ataque informático por parte de un grupo estatal chino sería incómoda para el gobierno antes de una visita planeada a Beijing el próximo año por Sir Keir Starmer, la primera de un primer ministro del Reino Unido desde 2018.

El gobierno laborista ha dicho que es importante colaborar con China, ya que no se la puede ignorar en materia de comercio, cambio climático y otros temas importantes, pero las reuniones cara a cara también proporcionan un foro para intercambios sólidos sobre cuestiones que afectan a la seguridad del Reino Unido.

El gobierno chino ha negado constantemente que respalde ataques cibernéticos contra el Reino Unido.

El año pasado, en respuesta a la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno del Reino Unido, un portavoz de la embajada china en Londres dijo que «acusaciones como el espionaje chino, los ciberataques y la represión transnacional contra el Reino Unido son calumnias totalmente inventadas y maliciosas».

A principios de este mes, Sir Keir dijo que la política del gobierno del Reino Unido hacia China no podía seguir siendo «variablemente intermitente» .

No lograr una relación con China, dijo, sería un «incumplimiento del deber» cuando China es una «fuerza definitoria en tecnología, comercio y gobernanza global».

Establecer una relación cuidadosa reforzaría el lugar del Reino Unido como líder en el escenario internacional y ayudaría a proteger los intereses nacionales del país, dijo Sir Keir, aunque aún reconocía la «realidad» de que China «representa amenazas a la seguridad nacional».

Si bien no está claro cómo los piratas informáticos obtuvieron acceso en este caso, Jamie MacColl, investigador principal en cibernética y tecnología en el Royal United Services Institute (RUSI), dijo a la BBC que los departamentos gubernamentales a menudo utilizan sistemas informáticos «antiguos».

Jake Moore, asesor global de ciberseguridad de la empresa de software ESET, dijo que los departamentos gubernamentales necesitaban invertir en «mejores defensas digitales» porque «seguirán siendo blanco de ataques».