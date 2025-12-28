Un parque nacional ha revelado un nuevo paseo marítimo que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y ayudar a proteger el área de belleza natural.

El tramo del Sendero de la Costa Suroeste que atraviesa Porlock Marshes, en Exmoor, se ha visto afectado por inundaciones en los últimos años, y el nuevo paseo marítimo ayudará a mejorar el acceso para los caminantes.

El paseo marítimo contiene una curva suave y ha sido diseñado para imitar el paisaje.

«Queríamos mejorar la ruta, pero también hacerla de manera que se pueda atravesar en todas las mareas excepto en las más altas», dijo Sue Applegate, funcionaria sénior de derechos de paso y acceso público de la Autoridad del Parque Nacional Exmoor.

«Queríamos algo que funcionara con el entorno natural, el agua sube y baja todo el tiempo, así que es genial tener algo que permita a la gente caminar y mantener los pies secos, pero que permita que el agua vaya y venga naturalmente», agregó.

Fuente de la imagen,Parque Nacional Exmoor Título de la imagen, Las marismas se inundan periódicamente por la marea.

«La construcción del paseo marítimo ha mejorado la superficie del sendero costero y ha permitido el flujo natural del agua hacia este hábitat especial de pantano», dijo la guardabosques de Exmoor y líder del proyecto, Charlotte Wray.

El paseo marítimo fue diseñado por el equipo de servicios de campo del parque y la madera se obtuvo a partir de madera recolectada en Exmoor.

El sendero se financió con donaciones de la empresa de alquiler vacacional The Best of Exmoor, donaciones a una recaudación de fondos y fondos equivalentes de la South West Coast Path Association.

«El paseo marítimo es fantástico y ahora permite recorrer esta parte del sendero costero durante todo el año, a la vez que protege y mejora el importante hábitat de las marismas», afirmó Lorna Sherriff, responsable nacional de senderos de la Asociación del Sendero de la Costa Suroeste.