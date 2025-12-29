Hay planes en marcha para ampliar Derby College en un esfuerzo por satisfacer la creciente demanda de cursos de construcción y oficios.

La universidad ha presentado una solicitud para construir una ampliación de dos pisos al edificio Hudson en su campus de Pride Park.

El sitio, que se utiliza para enseñar oficios como albañilería, carpintería y fontanería, tiene capacidad para 300 estudiantes a la vez.

Los documentos de planificación presentados al Ayuntamiento de Derby indicaron que el proyecto permitiría a la universidad aumentar el número de estudiantes entre 75 y 100.

Un comunicado de planificación decía que el edificio actual había estado «luchando con un número cada vez mayor de personas» y que tenía una «desesperada necesidad de ampliación».