La última vez que vimos un estreno épico de Christopher Nolan en 2023, Oppenheimer, junto con Barbie, impulsó enormemente la audiencia del cine. ¿Podría La Odisea de Nolan, junto con uno o dos estrenos más de 2026, producir un resultado similar? La industria espera que varios proyectos muy esperados, como la cuarta película de Spider-Man de Tom Holland, la segunda película de Super Mario Brothers y El Diablo Viste a la Moda 2, puedan ser un éxito de taquilla. Sin olvidar Avengers: Doomsday y la tercera película de Dune. Junto con aspirantes al Óscar como Hamnet, 2026 promete ser un año clave para una industria que aún sufre las consecuencias del confinamiento por la COVID-19. Aquí tienes 20 películas que no te puedes perder en 2026.

1. Hamnet

Características de Focus Jessie Buckley es una de las favoritas para ganar el Oscar a Mejor Actriz

Basada en la galardonada obra de Maggie O’Farrell, Hamnet narra la relación entre William Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa Agnes (Jessie Buckley). Además, explora los trágicos acontecimientos que envuelven a la pareja y que inspiran la obra de Shakespeare, Hamlet. 9 de enero

2. 28 años después: El Templo del Hueso

Sony Pictures Ralph Fiennes regresa tras protagonizar 28 años después

Esta cuarta entrega de la serie, que comenzó en 2002, continúa los acontecimientos de 28 años después, de 2025. Spike (Alfie Williams) se ve envuelto en un grupo letal liderado por Jimmy Crystal (Jack O’Connell). Mientras tanto, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) inicia una nueva relación que podría tener consecuencias devastadoras. 16 de enero

3. ¿Esta cosa está encendida?

Imágenes de Searchlight Will Arnett en ¿Está funcionando esta cosa?

Inspirada libremente en la carrera del comediante John Bishop, ¿Está en marcha esta cosa? es la tercera película dirigida por Bradley Cooper tras Ha nacido una estrella y Maestro. La historia sigue a un comediante que, inesperadamente, prueba el monólogo cómico y descubre su talento para hacer reír a la gente. 30 de enero

4. Cumbres borrascosas

Warner Bros. Jacob Elordi y Margot Robbie como Heathcliff y Cathy

Con tráilers repletos de imágenes que representan la pasión, el anhelo y la tensión sexual reprimida , Cumbres Borrascosas ya es una de las películas más comentadas de 2026. Está dirigida por Emerald Fennell, cuya última película fue Saltburn . Y, una vez más, colabora con Jacob Elordi, quien interpreta a Heathcliff. Margot Robbie interpreta a Cathy. 13 de febrero

5. El testamento de Ann Lee

Imágenes de Searchlight Amanda Seyfried como la líder espiritual del siglo XVIII Ann Lee

Amanda Seyfried interpreta a Ann Lee, una figura real, líder de un movimiento religioso del siglo XVIII conocido como Shakerismo. Originalmente cuáquera, la historia la sigue mientras se aleja de esa orden y cruza el Atlántico hacia América, donde cientos de personas se unen a ella en su camino religioso. 20 de febrero

6. Grito 7

Imágenes Paramount La imagen familiar de Ghostface de la franquicia Scream

Kevin Williamson, guionista de la película original de Scream y de dos de sus secuelas, se ha reincorporado a la familia Scream, esta vez como director y guionista. Frente a las cámaras, Courtney Cox, quien interpretó a Gale Weathers, y Neve Campbell como Sidney Prescott, también regresan para enfrentarse a un nuevo Ghostface, que amenaza a la hija de Prescott. 27 de febrero

7. La película Super Mario Galaxy

Nintendo/Universal Mario está en una misión extraterrestre para salvar a la Princesa Peach.

Treinta años después del fracaso de taquilla de la película de acción real de Super Mario Bros., una versión animada de las aventuras del fontanero —La película de Super Mario Bros.— recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. Esta secuela, basada en un juego de 2007 donde Mario y Luigi se embarcaron en el rescate de la Princesa Peach, era inevitable. 3 de abril

8. El diablo viste de Prada 2

Estudios del siglo XX Meryl Streep como Miranda y Anne Hathaway como Andy: juntas de nuevo en El diablo viste de Prada 2

El ingenio irónico de Meryl Streep como editora de la revista de moda Runway y la interpretación de Anne Hathaway como Andy, la ingenua recién llegada al mundo de la moda, hicieron de la película original una película imprescindible para millones de personas. Veinte años después, ambas regresan . Se conocen pocos detalles por ahora, pero también regresan los favoritos de los fans, Emily Blunt y Stanley Tucci, como Emily y Nigel. 1 de mayo

9. Star Wars: El Mandaloriano y Grogu

Lucasfilm Grogu está participando en otra misión junto a The Mandalorian

A lo largo de tres temporadas, The Mandalorian se ha convertido en el spin-off televisivo de Star Wars más exitoso. Ahora, sus creadores esperan que su popularidad ayude a revitalizar Star Wars en la gran pantalla, con la primera película de la franquicia desde el episodio IX de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, de 2019. La película también estará protagonizada por Sigourney Weaver. 22 de mayo

10. Día de la Divulgación

Universal Josh O’Connor protagoniza el último proyecto de Steven Spielberg

Este último proyecto de Steven Spielberg está rodeado de secretismo. Ni siquiera su tráiler de dos minutos arroja mucha luz sobre la trama. Pero sí insinúa con fuerza la revelación de visitantes extraterrestres a la humanidad con un eslogan: «Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustarías?». 12 de junio

11. Toy Story 5

Pixar Woody y Buzz están de vuelta para una quinta aventura

La década de 2020 no ha sido fácil para Pixar. Según sus propios estándares altísimos, varias películas han tenido un rendimiento inferior al esperado, como Turning Red , Elio y el spin-off Lightyear . Por eso, esperan que esta quinta entrega de su serie más exitosa y el regreso de Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz ayuden a mejorar la situación. 19 de junio

12. Superchica

Warner Bros. Milly Alcock como Supergirl

La breve presentación de Milly Alcock como Supergirl en Superman fue uno de los momentos más destacados de la película. En su propia película, la trama podría tratar sobre «un viaje épico interestelar de venganza y justicia». Pero también parece centrarse en su personalidad: el tráiler la muestra haciendo de todo, desde luchar contra villanos hasta bailar bajo una bola de purpurina. 26 de junio

13. Moana

Walt Disney Catherine Laga’aia como Moana

La primera película animada de Moana fue un éxito rotundo, y su secuela, Moana 2, lo fue aún más, recaudando más de mil millones de dólares en taquilla. Por ello, hay grandes esperanzas en esta nueva versión en acción real de la película original, que cuenta la historia de la joven Moana, que abandona su isla natal en un viaje con la esperanza de salvar a su pueblo. 10 de julio

14. La Odisea

Universal Matt Damon en La Odisea

Al director ganador del Óscar, Sir Christopher Nolan, no suele gustarle que el público conozca demasiado la trama de sus películas con antelación. Sin embargo, en este caso, su secuela de Oppenheimer, ganadora del Óscar en 2023, se basa en la epopeya griega de Homero, que sigue el viaje de regreso de Odiseo (Matt Damon) tras la Guerra de Troya. 17 de julio

15. Spider-Man: Un nuevo día

Sony/Marvel Tom Holland como Spider-Man

Al final de la película anterior, Spider-Man: Sin Camino a Casa , un hechizo del Dr. Strange hizo que todo el mundo, incluida la novia de Peter Parker, MJ, olvidara que Parker (Tom Holland) era Spider-Man, o incluso que Parker existía. Muchos esperan que la película explore cómo lidia con esta fase solitaria de ser un superhéroe. 31 de julio

16. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Murray Close/Lionsgate Joseph Zada ​​como Haymitch Abernathy y McKenna Grace como Maysilee Donner

Ambientada un cuarto de siglo antes de la primera película de Los Juegos del Hambre , Amanecer en la Cosecha narra la historia de Haymitch Abernathy (quien posteriormente fue mentor de Katniss, interpretada por Jennifer Lawrence) en su participación en los 50.º Juegos del Hambre. Se ha informado que tanto Lawrence como Josh Hutcherson (Peeta) harán cameos . 20 de noviembre

17. Cuarteto político

Imágenes Getty Ariana Grande se unirá al elenco de Focker-In-Law

Es la cuarta entrega de la serie que comenzó con «Los padres de Stiller». Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner y Owen Wilson están de vuelta. Pero hay una incógnita sobre Dustin Hoffman y Barbara Streisand, quienes interpretaron a los padres de Stiller en películas anteriores . Una recién llegada confirmada al reparto es Ariana Grande. 25 de noviembre

18.Jumanji 3

Instagram/@JumanjiMovie La primera foto publicada del elenco que regresa.

Este es otro proyecto que actualmente se mantiene en secreto. Hasta el momento, solo se ha publicado una foto, y es difícil confirmar la trama. Pero sí sabemos que el elenco principal, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart, regresará. Y que se anuncia como la última película de Jumanji. 11 de diciembre

19. Vengadores: Día del Juicio Final

Maravilla Robert Downey Jr. ha regresado al Universo Marvel

Ha sido una época tranquila para el otrora todopoderoso Universo Cinematográfico de Marvel. Marvel espera que Avengers: Doomsday esté a la altura de las expectativas y sea un éxito de taquilla. Esta película ve el regreso de Robert Downey Junior , pero como el villano Doctor Doom, junto con un elenco enorme que incluye a miembros de los X-Men. 18 de diciembre

20. Dune: Parte tres

Imágenes legendarias/Warner Bros. Timothée Chalamet y Zendaya en Dune: Segunda parte