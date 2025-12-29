La última vez que vimos un estreno épico de Christopher Nolan en 2023, Oppenheimer, junto con Barbie, impulsó enormemente la audiencia del cine. ¿Podría La Odisea de Nolan, junto con uno o dos estrenos más de 2026, producir un resultado similar?
La industria espera que varios proyectos muy esperados, como la cuarta película de Spider-Man de Tom Holland, la segunda película de Super Mario Brothers y El Diablo Viste a la Moda 2, puedan ser un éxito de taquilla. Sin olvidar Avengers: Doomsday y la tercera película de Dune.
Junto con aspirantes al Óscar como Hamnet, 2026 promete ser un año clave para una industria que aún sufre las consecuencias del confinamiento por la COVID-19. Aquí tienes 20 películas que no te puedes perder en 2026.
1. Hamnet
Basada en la galardonada obra de Maggie O’Farrell, Hamnet narra la relación entre William Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa Agnes (Jessie Buckley). Además, explora los trágicos acontecimientos que envuelven a la pareja y que inspiran la obra de Shakespeare, Hamlet.
Fecha de lanzamiento: 9 de enero
2. 28 años después: El Templo del Hueso
Esta cuarta entrega de la serie, que comenzó en 2002, continúa los acontecimientos de 28 años después, de 2025. Spike (Alfie Williams) se ve envuelto en un grupo letal liderado por Jimmy Crystal (Jack O’Connell). Mientras tanto, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) inicia una nueva relación que podría tener consecuencias devastadoras.
Fecha de lanzamiento: 16 de enero
3. ¿Esta cosa está encendida?
Inspirada libremente en la carrera del comediante John Bishop, ¿Está en marcha esta cosa? es la tercera película dirigida por Bradley Cooper tras Ha nacido una estrella y Maestro. La historia sigue a un comediante que, inesperadamente, prueba el monólogo cómico y descubre su talento para hacer reír a la gente.
Fecha de lanzamiento: 30 de enero
4. Cumbres borrascosas
Con tráilers repletos de imágenes que representan la pasión, el anhelo y la tensión sexual reprimida , Cumbres Borrascosas ya es una de las películas más comentadas de 2026. Está dirigida por Emerald Fennell, cuya última película fue Saltburn . Y, una vez más, colabora con Jacob Elordi, quien interpreta a Heathcliff. Margot Robbie interpreta a Cathy.
Fecha de lanzamiento: 13 de febrero
5. El testamento de Ann Lee
Amanda Seyfried interpreta a Ann Lee, una figura real, líder de un movimiento religioso del siglo XVIII conocido como Shakerismo. Originalmente cuáquera, la historia la sigue mientras se aleja de esa orden y cruza el Atlántico hacia América, donde cientos de personas se unen a ella en su camino religioso.
Fecha de lanzamiento: 20 de febrero
6. Grito 7
Kevin Williamson, guionista de la película original de Scream y de dos de sus secuelas, se ha reincorporado a la familia Scream, esta vez como director y guionista. Frente a las cámaras, Courtney Cox, quien interpretó a Gale Weathers, y Neve Campbell como Sidney Prescott, también regresan para enfrentarse a un nuevo Ghostface, que amenaza a la hija de Prescott.
Fecha de lanzamiento: 27 de febrero
7. La película Super Mario Galaxy
Treinta años después del fracaso de taquilla de la película de acción real de Super Mario Bros., una versión animada de las aventuras del fontanero —La película de Super Mario Bros.— recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. Esta secuela, basada en un juego de 2007 donde Mario y Luigi se embarcaron en el rescate de la Princesa Peach, era inevitable.
Fecha de lanzamiento: 3 de abril
8. El diablo viste de Prada 2
El ingenio irónico de Meryl Streep como editora de la revista de moda Runway y la interpretación de Anne Hathaway como Andy, la ingenua recién llegada al mundo de la moda, hicieron de la película original una película imprescindible para millones de personas. Veinte años después, ambas regresan . Se conocen pocos detalles por ahora, pero también regresan los favoritos de los fans, Emily Blunt y Stanley Tucci, como Emily y Nigel.
Fecha de lanzamiento: 1 de mayo
9. Star Wars: El Mandaloriano y Grogu
A lo largo de tres temporadas, The Mandalorian se ha convertido en el spin-off televisivo de Star Wars más exitoso. Ahora, sus creadores esperan que su popularidad ayude a revitalizar Star Wars en la gran pantalla, con la primera película de la franquicia desde el episodio IX de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, de 2019. La película también estará protagonizada por Sigourney Weaver.
Fecha de lanzamiento: 22 de mayo
10. Día de la Divulgación
Este último proyecto de Steven Spielberg está rodeado de secretismo. Ni siquiera su tráiler de dos minutos arroja mucha luz sobre la trama. Pero sí insinúa con fuerza la revelación de visitantes extraterrestres a la humanidad con un eslogan: «Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustarías?».
Fecha de lanzamiento: 12 de junio
11. Toy Story 5
La década de 2020 no ha sido fácil para Pixar. Según sus propios estándares altísimos, varias películas han tenido un rendimiento inferior al esperado, como Turning Red , Elio y el spin-off Lightyear . Por eso, esperan que esta quinta entrega de su serie más exitosa y el regreso de Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz ayuden a mejorar la situación.
Fecha de lanzamiento: 19 de junio
12. Superchica
La breve presentación de Milly Alcock como Supergirl en Superman fue uno de los momentos más destacados de la película. En su propia película, la trama podría tratar sobre «un viaje épico interestelar de venganza y justicia». Pero también parece centrarse en su personalidad: el tráiler la muestra haciendo de todo, desde luchar contra villanos hasta bailar bajo una bola de purpurina.
Fecha de lanzamiento: 26 de junio
13. Moana
La primera película animada de Moana fue un éxito rotundo, y su secuela, Moana 2, lo fue aún más, recaudando más de mil millones de dólares en taquilla. Por ello, hay grandes esperanzas en esta nueva versión en acción real de la película original, que cuenta la historia de la joven Moana, que abandona su isla natal en un viaje con la esperanza de salvar a su pueblo.
Fecha de lanzamiento: 10 de julio
14. La Odisea
Al director ganador del Óscar, Sir Christopher Nolan, no suele gustarle que el público conozca demasiado la trama de sus películas con antelación. Sin embargo, en este caso, su secuela de Oppenheimer, ganadora del Óscar en 2023, se basa en la epopeya griega de Homero, que sigue el viaje de regreso de Odiseo (Matt Damon) tras la Guerra de Troya.
Fecha de lanzamiento: 17 de julio
15. Spider-Man: Un nuevo día
Al final de la película anterior, Spider-Man: Sin Camino a Casa , un hechizo del Dr. Strange hizo que todo el mundo, incluida la novia de Peter Parker, MJ, olvidara que Parker (Tom Holland) era Spider-Man, o incluso que Parker existía. Muchos esperan que la película explore cómo lidia con esta fase solitaria de ser un superhéroe.
Fecha de lanzamiento: 31 de julio
16. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha
Ambientada un cuarto de siglo antes de la primera película de Los Juegos del Hambre , Amanecer en la Cosecha narra la historia de Haymitch Abernathy (quien posteriormente fue mentor de Katniss, interpretada por Jennifer Lawrence) en su participación en los 50.º Juegos del Hambre. Se ha informado que tanto Lawrence como Josh Hutcherson (Peeta) harán cameos .
Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre
17. Cuarteto político
Es la cuarta entrega de la serie que comenzó con «Los padres de Stiller». Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner y Owen Wilson están de vuelta. Pero hay una incógnita sobre Dustin Hoffman y Barbara Streisand, quienes interpretaron a los padres de Stiller en películas anteriores . Una recién llegada confirmada al reparto es Ariana Grande.
Fecha de lanzamiento: 25 de noviembre
18.Jumanji 3
Este es otro proyecto que actualmente se mantiene en secreto. Hasta el momento, solo se ha publicado una foto, y es difícil confirmar la trama. Pero sí sabemos que el elenco principal, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart, regresará. Y que se anuncia como la última película de Jumanji.
Fecha de lanzamiento: 11 de diciembre
19. Vengadores: Día del Juicio Final
Ha sido una época tranquila para el otrora todopoderoso Universo Cinematográfico de Marvel. Marvel espera que Avengers: Doomsday esté a la altura de las expectativas y sea un éxito de taquilla. Esta película ve el regreso de Robert Downey Junior , pero como el villano Doctor Doom, junto con un elenco enorme que incluye a miembros de los X-Men.
Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre
20. Dune: Parte tres
Según informes, la tercera entrega de la épica trilogía espacial del director Denis Villeneuve se basará en la segunda novela de Dune, Dune: Messiah. El reparto principal, que incluye a Timothée Chalamet y Zendaya, repetirá sus papeles, junto con el debutante Robert Pattinson. El próximo proyecto de Villeneuve será la próxima película de James Bond.