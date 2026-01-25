Para Holly Kirby, no es que simplemente le guste Jane Austen, sino que vive y respira a la famosa autora y sus obras

Experimentó por primera vez con la literatura de Austen cuando tenía unos 10 años, cuando su tío le envió un audiolibro de Mansfield Park.

Su pasión por la autora se profundizó al ver adaptaciones de sus obras y comenzar a leer el resto de sus libros publicados. Esto también la llevó a fascinarse por la época de la Regencia, en particular por la moda que se usaba en la época de Austen.

En la actualidad, la presencia y el legado de Austen están entretejidos en la vida de Kirby, literalmente, ya que ella se viste regularmente con trajes de la Regencia para trabajar, confecciona su propia ropa de época y ha escrito su propio libro sobre la autora.

Aunque la definición histórica y política de la era de la Regencia es el período de 1811 a 1820, culturalmente el término se aplica a los años 1795 a 1837.

Las novelas de Austen se publicaron entre 1811 y 1817, justo en el corazón de esa época.

Kirby, de Ellesmere, Shropshire, dijo que su amor por la historia la acompañó durante toda su adolescencia y sus primeros años de adulta: estudió humanidades en la universidad y luego hizo una maestría en gestión del patrimonio.

Esto condujo a este hombre de 35 años a un trabajo como asistente de colecciones en Attingham Park, cerca de Shrewsbury, durante nueve años a partir de 2014: el sitio del National Trust alberga una mansión construida en 1785.

«El voluntariado en Attingham me permitió apreciar verdaderamente la vida y la época», dijo.

«Luego comencé a investigar los antecedentes de [Austen]».

Fuente de la imagen,Holly Kirby Pie de foto, Kirkby dijo que su amor por Jane Austen comenzó cuando tenía unos 10 años.

«En 2009 vi un anuncio que decía que Attingham abriría un día más… querían tener guías disfrazados, es decir, vestidos con los trajes de la época», añadió Kirby.

«Son muy cómodos de usar, en comparación con los trajes de la época victoriana».

A pesar de dejar su puesto como gerente de colecciones, Kirby continúa trabajando como voluntaria en el sitio.

Vestida con trajes de la Regencia, en el sótano del lugar, cocina recetas de la época, algunas de las cuales fueron grabadas por la cuñada de Jane Austen.

Fuente de la imagen,Holly Kirby Pie de foto, Ella hace sus propios disfraces, este es un vestido de día de la Regencia.

Durante este tiempo, comenzó a hacer sus propios disfraces.

«Empecé de una manera increíblemente tradicional; mi primer atuendo fue un vestido de sirvienta y usaba una tela de lino beige y botones de metal», dijo.

«En ese momento no tenía máquina de coser, así que tuve que coserlo todo completamente a mano.

«Me llevó horas, pero me hizo apreciar realmente cómo era la vida para los sirvientes: un regalo de Navidad para las sirvientas era un rollo de tela y los empleadores decían: ‘Puedes hacerte tu uniforme para el año nuevo'».

Kirby es miembro de la Jane Austen Midlands Society y organiza charlas sobre ropa de época.

«De Jane Austen solo hay una prenda que sabemos que le pertenecía, que es una pelliza (un abrigo exterior) y tiene una preciosa tela marrón con un estampado de hojas de roble, y las hojas de roble estaban relacionadas con la Marina Real de aquella época, ya que dos de sus hermanos estaban en la marina», dijo.

«Lo más fascinante para mí fue cómo caminaban realmente [en esa época].

«En esa época del año, los caminos estaban increíblemente embarrados y helados… llevaban dibujos en los zapatos, así que era como una suela de madera elevada que se alzaba sobre hierro».

Fuente de la imagen,Holly Kirby Pie de foto, Kirby escribió su propio libro sobre cómo Jane Austen podría haber celebrado la Pascua

Su libro, Jane Austen’s Easter, hace exactamente lo que dice el nombre: explora cómo Austen pudo haber celebrado y visto la Pascua.

«Hay muchos libros sobre cómo Jane Austen celebraba la Navidad. Pensé que obviamente había otras festividades religiosas que habrían sido importantes para ella como hija de un clérigo», dijo.

Empecé a investigar a fondo las costumbres de la Pascua y cómo sería la primavera en general. Revisé sus cartas y novelas y lo recopilé todo en un libro que contiene sugerencias como manualidades y recetas.

¿Quién fue Jane Austen?