A medida que los bebés crecen, los padres a menudo se quedan con ropa que apenas se ha usado y que ahora tiene muy poco uso. Pero una madre está tratando de cambiar eso

Desde que abrió una tienda de intercambio de ropa infantil hace tres años, Victoria Greenfield-Coleman, de Eynsham en Oxfordshire, ha apoyado a 240 familias.

Dijo que el programa, que había recibido una respuesta «increíble», tenía como objetivo «ayudar a los nuevos padres».

El intercambio se lleva a cabo en la iglesia de St Leonard en Eynsham cada dos meses, y la última edición se lleva a cabo de 9:30 a 12:30 GMT del sábado.

En los eventos, las familias intercambian ropa que a sus hijos les queda pequeña y se llevan a casa la ropa que sus hijos necesitarán próximamente.

Fuente de la imagen,Tienda de intercambio de ropa para niños de Eynsham Pie de foto, Se han donado más de 18.000 prendas de ropa a la tienda de intercambio desde su inicio.

La idea del plan surgió durante el confinamiento, explicó Victoria, cuando empezó a acumular ropa que ya no era lo suficientemente grande para su hijo.

«Como muchas mamás primerizas, estábamos solo mi bebé y yo entre cuatro paredes, y esas paredes empezaron a decorarse con bolsas de ropa que a mi bebé ya no le quedaba», dijo.

«Pensé: ‘Esto es ridículo. En cuanto termine la pandemia, empezaré a compartir la ropa de mi bebé'».

Desde entonces, se han donado más de 18.000 prendas de vestir a la tienda de intercambio, y los padres se han llevado casi 11.000 de esas prendas a casa para que las usen sus hijos.

«La gente tiene tantas cosas que, al final, simplemente quieren sacarlas de sus casas», dijo Victoria.

«Los llevan a la tienda de intercambio y la calidad de la ropa es muy hermosa».

Una madre que utiliza la tienda de intercambio dijo que encontrar el servicio había sido «un gran alivio» después de descubrir que tener un bebé era «mucho más caro de lo» anticipado.