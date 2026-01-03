Un hombre ha sido acusado de dos cargos de intento de asesinato después de un doble apuñalamiento en un pueblo de Lincolnshire en la víspera de Año Nuevo.

La policía de Lincolnshire dijo que los oficiales respondieron a los informes de un asalto en una propiedad en Fallow Croft en Saxilby aproximadamente a la 01:40 GMT del 31 de diciembre.

Dos personas sufrieron graves heridas de arma blanca y fueron trasladadas al hospital, dijo la fuerza.

Thomas Smith, de 32 años y sin domicilio fijo, ha sido puesto en prisión preventiva y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham más tarde.