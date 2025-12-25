Un carpincho escapado, anillos perdidos unidos tras un allanamiento a un vertedero y un adolescente sin manos que dijo que el golf le había salvado la vida. Hemos seleccionado seis historias que te harán sonreír y que fueron noticia en Jersey y Guernsey en 2025.

Un capibara escapado obliga al cierre temporal del zoológico

El gran roedor fue descubierto en el bosque de tamarinos en los terrenos del zoológico.

El zoológico de Jersey cerró en julio después de que un capibara escapara de su recinto. El personal notó que Tango había desaparecido mientras realizaban sus controles matutinos. El zoológico reabrió sus puertas después de que el equipo de mamíferos «localizó rápidamente» al gran roedor en el bosque de tamarinos en el recinto del zoológico. El niño de dos años se mudó al zoológico desde Druisillas Park en East Sussex, donde fue protagonista del Día Mundial del Libro y exigió abrazos de la autora Dame Jacqueline Wilson.

Equipo de recolección de residuos encuentra anillos perdidos de una mujer en un vertedero

Katie Thomas El anillo de compromiso faltante fue encontrado en la basura, junto con el anillo de bodas de Katie Thomas.

Una mujer elogió a los «héroes absolutos» que encontraron sus anillos de compromiso y de boda perdidos, que fueron arrojados accidentalmente en una bolsa de basura cuando estaba ordenando su casa. Katie Thomas los perdió después de limpiar algunos cajones y se dio cuenta de que podrían haber llegado al vertedero después de que su hija de tres años los hubiera tirado a la basura por error. Se puso en contacto con Guernsey Waste, que rastreó su visita al centro de reciclaje mediante CCTV y comenzó a buscar en Longue Hougue. La Sra. Thomas dijo que el personal «hizo todo lo posible» para identificar su bolsa de basura.

El golf «me salvó la vida», afirma un hombre que nació sin manos

Adam Dalton nació con brazos subdesarrollados y sin manos.

Un adolescente de Jersey que nació con una deficiencia congénita en las extremidades (CLD) dijo que aprender a jugar al golf había sido una experiencia que le había salvado la vida. Adam Dalton, que vive según el lema «sin manos, no hay límites» , tiene brazos subdesarrollados, no tiene manos y solo utiliza su pierna izquierda. La joven de 19 años jugó en el G4D Open en mayo, compitiendo contra golfistas talentosos de todo el mundo. Dijo que descubrió el golf mientras probaba muchos deportes para ver cuál podía disfrutar jugando sin dolor.

Gato desaparecido se reencuentra con su familia después de seis años

Sue Vidamour Lalana fue encontrada viviendo en un seto.

Un gato que desapareció de su hogar en Guernsey se reunió con su dueño después de seis años. Lalana se mudó a Vale con su familia en 2019, pero logró escapar después de asustarse por algo. Su familia, que había perdido toda esperanza de encontrarla, se reunió con su mascota después de que la encontraran viviendo en un seto y fuera rescatada por la voluntaria de animales Sue Vidamour. Comprobó el microchip de Lalana, de 13 años, que enlazaba con su antigua dirección en Castel, y se puso en contacto con la familia Cozens que «temía lo peor».

Un archivo familiar centenario regresa a Jersey

Patrimonio de Jersey Entre lo más destacado se encuentra un contrato de herencia del siglo XIV.

Una colección de documentos familiares que abarcan más de seis siglos y tres continentes fue devuelta a Jersey. El archivo familiar de Gruchy-Pallot, que incluye documentos que datan de 1397 , fue transferido desde la Universidad de Alberta a pedido de la familia y ahora se encuentra en el Archivo de Jersey. El archivo cuenta la historia de Charles y Annie Pallot (de soltera Giffard) y sus seis hijos, cuyas vidas se extendieron desde Jersey hasta Canadá y África. Entre lo más destacado se encuentra un contrato de herencia del siglo XIV, ahora uno de los documentos más antiguos del archivo, y registros de Adele Haarseth (de soltera Pallot), una enfermera militar condecorada que sirvió en la Guerra Anglo-Bóer y en la Primera Guerra Mundial.

Una viuda termina su maratón de aniversario con un vestido de novia

Chloe Morgan Laura Coleman-Day y Kate Walford corrieron el maratón para recaudar fondos para la investigación del cáncer.