Está previsto que regrese una travesía marítima benéfica después de haber sido cancelada el año pasado debido a los vertidos de aguas residuales.

El chapuzón anual de Año Nuevo en Hornsea, East Yorkshire, se lleva a cabo desde hace 15 años y recauda fondos para el bote salvavidas de la ciudad.

En 2025, Yorkshire Water se disculpó después de que el evento se cancelara debido a varios «desbordamientos de aguas residuales».

Stephen Hall, timonel de rescate costero de Hornsea, dijo que esperaba que el evento regresara en 2026 y que se animaba a los nadadores a registrarse en la estación de botes salvavidas a partir de las 11:00 GMT.

El Sr. Hall afirmó: «Es una recaudación de fondos crucial para el Rescate Costero de Hornsea. Es el evento más importante que realizamos cada año. Es fundamental para el funcionamiento de nuestras labores de salvamento durante todo el año».

‘Estamos locos’

Otros eventos que se celebran en East Yorkshire durante Navidad y Año Nuevo incluyen el chapuzón anual en South Beach, Bridlington, el día de Navidad.

El organizador Martin Jolly dijo «estamos locos», pero dijo que los participantes deben registrarse en Richie’s Café a las 10:30.

El Sr. Jolly dijo que la tarifa de entrada de £2 y todas las donaciones se destinarán a la organización benéfica de apoyo al centro comunitario local, The Hinge Centre.

El Club de Leones de Withernsea y Distrito organizará un baño en el mar el día de San Esteban a las 11:00.

Aquellos que deseen participar deberán registrarse en la tienda benéfica en Queen Street.

El día de San Esteban a las 10:30 habrá una carrera de natación en el mar en North Landing, Flamborough.

‘Sensación fantástica’

El Sr. Hall dijo: «La gente nada cada vez más en el mar, por lo que hay mucha más gente acostumbrada a ello.

«Si te quedas aquí más de un par de minutos, lo sabrás todo el día.

«Es una sensación fantástica. Cuando entras, realmente te quita el aliento».

