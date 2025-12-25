Un pub de propiedad comunitaria abrirá por primera vez desde 2022 después de que los habitantes del pueblo se unieran.

El Fox Inn, en Ryton, Shropshire, fue comprado por la comunidad en marzo de 2025 luego de una extensa campaña de recaudación de fondos.

La posada del siglo XVII ha sido «completamente restaurada», dijo el gerente Steve Lee, y comenzó a abrir sus puertas a los clientes sedientos.

El señor Lee añadió que algunos clientes han estado «bebiendo en el pub durante 40 años» y espera que las reacciones sean «emotivas».

Los aldeanos recibieron £300.000 del gobierno para ayudarlos a lograr su objetivo y lograron recaudar £200.000 adicionales vendiendo acciones a su comunidad.

«El edificio estaba en muy mal estado», dijo Lee, añadiendo que durante los tres años que estuvo cerrado «no lo habían tocado».

Para llegar al punto de reapertura, «se ha unido toda la comunidad, obreros, comerciantes, voluntarios, y hemos trabajado durante el último año», añadió.

El pub ha tenido una reapertura gradual. El Sr. Lee comentó: «Abrimos el viernes a las 12 del mediodía y desde entonces no hemos estado vacíos».

Fuente de la imagen,Steve Lee Título de la imagen, Los aldeanos se unieron para hacerse cargo del pub después de su cierre en 2022.

«El pub ha superado las expectativas», dijo el gerente.

«Se ve absolutamente fantástico. Es simplemente encantador».

Estar abierto durante el período festivo ha sido «emotivo todos los días», con los lugareños reuniéndose allí para compartir historias de la historia del pub.

«El día de Navidad va a ser enorme, creo que absolutamente mega», añadió el señor Lee.

Fuente de la imagen,Steve Lee Título de la imagen, La posada del siglo XVII ha sido «completamente restaurada», dijo el Sr. Lee.

De cara al nuevo año, el Fox Inn tiene previsto instalar una cocina en enero y el servicio de comidas comenzará en febrero.

«A lo largo del año realizaremos más trabajos en el frente de la propiedad», dijo Lee.

«Todavía queda mucho por hacer», admitió Lee, pero dijo que el pub está «en buenas condiciones».