El gobierno ha retirado los planes de comprar pisos para utilizarlos como alojamiento para inmigrantes en una zona, dijo un consejo.

El Consejo del Distrito Forestal de Epping dijo que el gobierno y su contratista Clearsprings ya no tenían la intención de comprar ocho apartamentos en Buckhurst Hill.

El plan había enfrentado fuertes objeciones por parte de la comunidad y el líder de la autoridad, Chris Whitbread, sugirió que la propuesta «no tenía en cuenta las preocupaciones de los residentes» en una carta al Primer Ministro.

La BBC se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para solicitarle comentarios.

«El impacto de los acontecimientos de los últimos seis meses se ha sentido profundamente en todo nuestro distrito y ha creado desafíos importantes para la cohesión comunitaria y la seguridad pública», añadió.

Durante el verano, miles de personas protestaron después de que un solicitante de asilo que vivía en el Hotel Bell en Epping fuera acusado (y posteriormente encarcelado) por delitos sexuales.

Agentes de policía frente al Hotel Bell en Epping, que albergaba a solicitantes de asilo. Hay presencia policial durante una manifestación.

Título de la imagen,Chris Whitbread dijo que el Ministerio del Interior ya estaba utilizando dos hoteles en Epping para albergar a inmigrantes.

Whitbread añadió que en Epping el Ministerio del Interior ya estaba utilizando dos hoteles para albergar a solicitantes de asilo.

Los residentes han experimentado «miedo e incertidumbre» y una «tensión sobre los recursos locales» por el tema, añadió el concejal conservador.

«Esta retirada demuestra que Clearsprings y el Ministerio del Interior nos han escuchado, han comprendido y han tomado la decisión correcta», afirmó Whitbread.