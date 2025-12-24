Un corte de energía masivo en San Francisco durante el fin de semana provocó que los taxis autónomos de Waymo dejaran de funcionar en la ciudad.

Los daños «significativos y extensos» provocados por un incendio en una subestación provocaron el apagón del sábado por la tarde que dejó a más de 100.000 clientes sin electricidad, dijo el proveedor de servicios públicos PG&E en un comunicado.

Los videos publicados en las redes sociales mostraron a los robotaxis de Waymo detenidos en medio de las calles y las intersecciones de la ciudad con las luces de emergencia encendidas, mientras los atascos de tráfico aumentaban y los conductores zigzagueaban alrededor de los coches detenidos.

Waymo inicialmente pausó todos los servicios en el Área de la Bahía luego del corte, pero desde entonces reanudó sus operaciones, dijo un portavoz en un comunicado.

Durante el apagón, muchos semáforos dejaron de funcionar, según informaron las autoridades municipales, y el alcalde Daniel Lurie desplegó policías, bomberos y otros agentes para facilitar el flujo vehicular. Algunas líneas y estaciones de trenes de cercanías también cerraron.

Waymo dijo que estaba trabajando con funcionarios de la ciudad durante todo el apagón.

«Si bien Waymo Driver está diseñado para tratar las señales que no funcionan como intersecciones de cuatro vías, la magnitud de la interrupción provocó que algunos vehículos permanecieran detenidos más tiempo de lo habitual para confirmar el estado de las intersecciones afectadas», dijo un portavoz de Waymo en un comunicado proporcionado a la BBC.

Esto «contribuyó a la fricción del tráfico durante los momentos de mayor congestión», añadieron.

Pero la mayoría de los viajes activos de Waymo se completaron antes de que los vehículos fueran devueltos a los depósitos o detenidos, dijo el portavoz.

El domingo por la tarde, PG&E dijo que había restablecido el suministro eléctrico a todos los clientes excepto a 17.000 y que esperaba restablecer el suministro eléctrico a los clientes restantes el lunes por la tarde.

Waymo dijo que sus servicios de transporte en la ciudad se han reanudado.

Propiedad de la misma empresa matriz que Google, Waymo opera en toda el área de la Bahía de San Francisco, así como en Los Ángeles, Phoenix, Austin, Atlanta, Miami y otras ciudades de Texas. Prevé ofrecer viajes en Londres y Washington D. C. el próximo año. La compañía anunció recientemente que realizó más de 14 millones de viajes en 2025, el triple que en 2024.