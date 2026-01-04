Se ha confirmado que se ha reducido un ensayo de recolección de residuos alimentarios en una zona de Nottingham después de una aceptación «decepcionante».

Todos los ayuntamientos estarán obligados a ofrecer recogidas gratuitas de residuos alimentarios a partir del 31 de marzo de 2026 , a menos que el gobierno central conceda una prórroga.

El ensayo cubrió inicialmente 3.343 propiedades en el barrio de Berridge, pero los datos de marzo de 2023 a febrero de 2024 muestran una tasa de participación de entre el 10,81% y el 17,56%.

El ayuntamiento dijo que redujo el número de propiedades atendidas por el programa después de un año para centrarse en los hogares que «demostraron una participación regular», y ahora hay entre 600 y 700 participantes.

Título de la imagen, Shuguftah Quddoos calificó el juicio de «decepcionante».

Shuguftah Quddoos, concejal del Partido Verde por Berridge, dijo que había sido difícil conseguir que la gente participara.

«En general, ha sido decepcionante, la aceptación ha sido baja», dijo.

«Es un barrio complejo porque tenemos una comunidad muy diversa, con personas de todas las edades y orígenes, así que ha sido un verdadero reto crear conciencia».

Añadió que, sin embargo, se sentía optimista y cree que se podría convencer a más personas.

«Hace una generación, ninguno de nosotros tenía un contenedor marrón [de reciclaje], ninguno de nosotros reciclaba en absoluto, era un concepto nuevo, por lo que cambiar el comportamiento y cambiar tu rutina para hacer las cosas de manera diferente siempre será un desafío», dijo.

«Fue un desafío para mí, y una vez que entendí que estos desechos de alimentos se destinan a alimentar autobuses y calentar hogares, pensé: ‘esto es genial'».

Mark Shotter, residente local, dijo que participar había sido muy sencillo.

«Las cáscaras y otros restos de comida que no se pueden utilizar por cualquier razón simplemente van al pequeño contenedor de residuos alimentarios que tengo al lado de mi contenedor de residuos generales», dijo.

Cuando se llena lo suficiente, lo saco y lo tiro al contenedor de residuos de comida más grande que proporciona el ayuntamiento. No me supone ningún esfuerzo extra, simplemente se trata de elegir en qué contenedor lo tiro.

Título de la imagen, Mark Shotter está entusiasmado con la reducción de residuos

Corall Jenkins, miembro ejecutivo de residuos del consejo dirigido por el Partido Laborista, dijo que la autoridad estaba escuchando los comentarios del ensayo.

«Se puede mejorar mejorando nuestros programas educativos, el tiempo que dedicamos a interactuar con los residentes, transmitiendo el mensaje de por qué es importante separar los residuos debido a los costos adicionales de contaminación, pero también los beneficios que ellos mismos obtienen de separar los residuos», dijo.

Los residuos alimentarios se llevan a una instalación de digestión anaeróbica donde se convierten en biogás, que puede utilizarse para generar electricidad y calor.

Las recolecciones no comenzarán en el resto de la ciudad de Nottingham hasta 2030.

Jenkins dijo que el retraso se debía a que el consejo estaba «atrapado» en un contrato con una empresa de recolección de residuos, pero que eso permitiría a la autoridad hacer la implementación «lo más fluida posible».

El consejo dijo que «sigue abierto a proporcionar servicios de recolección de residuos alimentarios a cualquier hogar dentro de los límites originales del ensayo que desee participar».

A otros concejos de Nottinghamshire también se les ha concedido una prórroga.

Un portavoz del Consejo del Condado de Nottinghamshire dijo que había conseguido un breve retraso para implementar la recolección de residuos de alimentos en todo el condado en nombre de las autoridades de recolección de residuos hasta octubre de 2027.