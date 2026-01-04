Una familia instaló 50 desfibriladores en comunidades rurales, en memoria de un padre fallecido por un paro cardíaco.

Billy Morley, de 45 años y de Cleator Moor, Cumbria, estaba en la despedida de soltero de un amigo en Liverpool en junio de 2024 cuando murió en un lugar que no tenía instalado el dispositivo salvavidas.

Morley’s Defib Appeal instaló su desfibrilador número 50 en Cumbria el mes pasado, y hay planes para instalar 26 más la próxima semana gracias a las donaciones.

El padre de Morley, William, de 71 años, dijo que esperaba que su hijo estuviera orgulloso de su trabajo y que «apoyara lo que estamos haciendo porque es ese tipo de muchacho».

El señor Morley era un constructor que tenía muchas conexiones con la comunidad local, dijo su padre.

«Hubo gente que intentó ayudarlo, pero solo pudieron hacerlo hasta cierto punto porque no había un desfibrilador en el lugar donde falleció», dijo Morley.

La campaña en memoria del Sr. Morley, que cumplirá un año esta semana, ha permitido instalar 50 desfibriladores en Cumberland y Westmorland.

Fuente de la imagen,Olive Social Título de la imagen, William Morley (derecha) vio el desfibrilador número 50 de la apelación instalado en Egremont el mes pasado.

El señor Morley dijo: «No queremos que ninguna otra familia pase por lo que hemos pasado nosotros».

«Me ha dado un propósito», dijo. «Le ha dado a la familia la oportunidad de intentar ayudar a los demás».

A finales de este mes, se instalarán docenas de dispositivos más en todos los edificios masónicos de la zona gracias a una donación de los masones de Cumbria.

El Sr. Morley pidió a las personas interesadas en instalar uno que se pusieran en contacto.

Dijo que el equipo de Morley les ayudaría a instalarlo, registrarlo y capacitarlos en su uso.

«Podemos salvar muchas vidas», dijo Morley.

Cómo utilizar un desfibrilador y salvar una vida

Trabajaron con la organización benéfica North West Ambulance Service (NWAS) para identificar «puntos críticos» donde se necesita el equipo y conseguir desfibriladores a un precio reducido.

Un portavoz de NWAS dijo que el hito era un «logro fantástico» y que la RCP y la desfibrilación podrían más que duplicar las posibilidades de supervivencia cuando alguien sufre un paro cardíaco.

El señor Morley dijo que la respuesta de la comunidad al llamado había sido conmovedora y que habían recibido mensajes la semana pasada de que se había utilizado el equipo.

«Realmente no necesito agradecimientos», dijo.