Nuevas cifras han revelado un aumento en el número de quejas sobre algunos concejales del condado de Leicestershire.

La autoridad dijo que se habían presentado 38 quejas sobre la conducta de los miembros en los seis meses posteriores al 1 de mayo, cuando Reform UK tomó el control de la autoridad.

Esto se compara con siete quejas en todo el año 2022/23 y cinco quejas en 2023/24.

El proceso de investigación del consejo proporciona anonimato a los sujetos de las quejas hasta que se demuestre una violación del código de conducta de los miembros, pero una respuesta de Libertad de Información ha demostrado que 35 de las 38 quejas recientes se presentaron contra políticos de Reform UK.

Dan Harrison, líder del consejo de Reform UK, dijo a la BBC que algunas de las quejas tenían motivaciones políticas y provenían de concejales de la oposición, en particular de miembros conservadores.

Título de la imagen, El líder del consejo, Dan Harrison, dijo que estaba seguro de que el número de quejas comenzaría a disminuir.

«No les gusta el hecho de que les ganamos en las elecciones y que estemos logrando cosas, así que nos tiran piedras», dijo Harrison.

«Gran parte de ello es político».

Sin embargo, Harrison, ex concejal conservador, añadió que algunos de sus 24 miembros todavía se estaban adaptando a las reglas que conlleva el cargo electo.

«Es un equipo nuevo», dijo: «Soy el único de nosotros que tiene alguna experiencia [como concejal].

Están aprendiendo cada día. Sé que el número de quejas empezará a disminuir.

Seis de las 38 quejas no alcanzaron el umbral necesario para iniciar una investigación más profunda, dijo el consejo, y el resto estaban «en una etapa temprana del proceso».

Las cifras muestran que 18 de las quejas contra los concejales de Reform procedieron de miembros del público, 10 de personal del consejo y siete de otros concejales.

De las 38 denuncias, 26 estaban relacionadas con el uso de redes sociales.

Título de la imagen, La líder de la oposición conservadora, Deborah Taylor, dijo que era «inaudito» que tantos empleados se quejaran de los concejales.

Dos de las 38 quejas fueron presentadas por miembros del público contra concejales conservadores y una por un miembro del personal contra un concejal de una parte no revelada.

La líder del consejo del grupo de oposición conservadora, Deborah Taylor, dijo: «Todos los concejales reciben capacitación sobre el código de conducta y el uso de las redes sociales, pero ellos [Reform] no entienden que las reglas se aplican a ellos.

«Nunca hemos tenido estos niveles de quejas y cada una de ellas requiere tiempo y dinero, porque los agentes tienen que investigarlas todas.

«Esos recursos podrían utilizarse mucho mejor.

«Lo que me preocupa son las quejas del personal contra su propia administración.

«Eso es inaudito y me preocuparía mucho si yo fuera el líder».

‘Mala sangre’

Jewel Miah, líder del grupo laboral del consejo, dijo: «Es ineptitud. Los reformistas han incumplido las normas sobre la condición de concejal y no las entienden».

«Simplemente llevan las cosas demasiado lejos».

La concejala del condado, del Partido Liberal Demócrata, Sarah Hill, que ha presidido algunas audiencias recientes del panel de conducta de los miembros, dijo: «Hay un elemento de guerrero del teclado en algunas cosas y gente a la que le gusta trolear».

«Pero también tienen mala sangre con los conservadores y eso ha provocado quejas».

Un portavoz del consejo del condado dijo: «La orientación sobre las redes sociales es parte de una serie de consejos e información que se brinda a los nuevos concejales.