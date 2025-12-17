El secretario de Salud, Wes Streeting, condenó los comentarios del donante laborista Dale Vince hechos después del ataque del domingo a un festival judío en Australia.

El señor Vince escribió después del tiroteo en Bondi Beach que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «quiere que el antisemitismo sea una cosa, eso lo valida».

Los conservadores han calificado los comentarios del empresario de energía verde de «moralmente repugnantes» y han pedido al Partido Laborista que devuelva sus donaciones anteriores.

Streeting calificó los comentarios de «completamente erróneos», pero se negó a responder si el Partido Laborista debería aceptar futuras donaciones suyas.

Lo que sabemos sobre el tiroteo de Hanukkah en Bondi Beach

El Sr. Vince ha donado más de 5,7 millones de libras al Partido Laborista desde 2020, principalmente a través de su empresa de energía verde Ecotricity, que fundó en la década de 1990.

Según los registros de transparencia de donaciones, su empresa no ha donado al Partido Laborista desde las elecciones generales del año pasado. Sin embargo, donó 15.000 libras esterlinas para la exitosa campaña de Lucy Powell para la vicepresidencia del Partido Laborista este otoño.

El Sr. Vince había estado respondiendo a las afirmaciones de Netanyahu de que el gobierno australiano no había hecho lo suficiente para detener el antisemitismo en el período previo al ataque a un evento de Hanukkah en Bondi Beach, Sydney.

En una publicación en las redes sociales el domingo, escribió: «Netanyahu dijo: el antisemitismo se propaga cuando los líderes permanecen en silencio.

«No tiene nada que ver con que Israel cometa genocidio en Palestina. Netanyahu quiere que el antisemitismo sea una realidad, eso lo valida; actúa para que así sea.»

Israel ha negado las acusaciones de que está cometiendo genocidio en Gaza, acusaciones que serán examinadas por la Corte Internacional de Justicia.

En una publicación posterior el lunes, Vince dijo que no había tenido la intención de «excusar o legitimar el terrorismo, ni ninguna forma de racismo», y agregó que «lo que sucedió en Bondi Beach es una atrocidad».

Agregó que sus comentarios anteriores estaban «dirigidos a la intervención de Netanyahu, quien en mi opinión pasa por alto las repercusiones de su propio terrorismo».

Cuando se le preguntó sobre los comentarios en BBC Newsnight del lunes, Streeting dijo: «Creo que esos comentarios fueron completamente erróneos».

«Por muy fuertes que sean los sentimientos sobre lo que sucede en Israel y Palestina, eso no es excusa para apoyar, tolerar o sugerir que el antisemitismo es causado por las acciones de Israel», añadió.

«Dale Vince debería reflexionar no solo sobre la reacción, sino también sobre el dolor que han sentido los judíos al leer esos comentarios, incluidos los miembros judíos del Partido Laborista».

Sin embargo, se negó a decir si el Partido Laborista debería aceptar futuras donaciones del empresario, añadiendo que era una decisión del líder laborista Sir Keir Starmer y de Hollie Ridley, secretaria general del partido.

‘Vamos a ver’

El martes, el ministro de Salud, Stephen Kinnock, dijo que Vince debería disculparse por los comentarios y sugirió que el partido evaluaría futuras donaciones a la luz de su respuesta.

«Creo que debería disculparse por ese tuit y luego, ya sabes, en términos de su apoyo al Partido Laborista, veremos», dijo a la radio LBC.

«Asegurémonos de que se disculpe y creo que podremos revisar la situación y tomar una decisión sobre esa base».

El señor Vince es un prolífico donante político, habiendo donado anteriormente dinero al Partido Verde de Inglaterra y Gales, a los Demócratas Liberales y al grupo Just Stop Oil.