Un refugiado de Myanmar casi ciego y que no hablaba inglés fue encontrado muerto en el norte del estado de Nueva York después de ser liberado de la custodia federal de inmigración.
El Washington Post publicó un video desde el exterior de la cafetería Tim Horton’s donde se cree que lo dejaron. El video, fechado el 19 de febrero, parece mostrar a Shah Alam pasando por allí sin entrar. El Washington Post informó que se grabó después del cierre del restaurante.
La tienda cierra a las 19:00 hora local, según el horario publicado. Los informes meteorológicos de esa noche indican que la temperatura rondaba los 2,2 °C (36 °F).
La causa de la muerte de Shah Alam no se ha hecho pública y el Departamento de Policía de Buffalo está investigando qué le sucedió al hombre de 56 años.
Fue encontrado muerto el 24 de febrero, a casi 9,7 kilómetros de la cafetería, según la policía de Buffalo.
Antes de su muerte, Shah Alam llevaba casi un año bajo custodia policial local por cargos de agresión y posesión de armas relacionados con un incidente en el que dos agentes resultaron heridos, según la policía. Había sido puesto en libertad bajo fianza tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, según informes de medios locales.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos le habían impuesto una orden de detención como parte de ese caso, que es una solicitud para que alguien que no es ciudadano estadounidense sea puesto bajo su custodia en caso de ser liberado.
Según una cronología proporcionada por el Departamento de Policía de Buffalo, el abogado de Shah Alam denunció su desaparición el 22 de febrero, alegando que había sido puesto en libertad a las autoridades federales el 19 de febrero y que no tenía identificación. El hijo de Shah Alam declaró a la policía que creía que su padre había estado detenido por las autoridades federales desde el 19 de febrero.
Reuters informó que CBP lo liberó de su custodia después de descubrir que había ingresado a Estados Unidos como refugiado y no podía ser deportado legalmente.
La familia de Shah Alam dijo que no se les notificó cuándo ni dónde lo habían dejado.
En una conferencia de prensa, el alcalde Ryan dijo que la Patrulla Fronteriza, el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «no saben lo que están haciendo» y ofreció un resumen mordaz de lo que le sucedió al refugiado, quien supuestamente ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2024.
«Los agentes de la Patrulla Fronteriza no tenían ningún protocolo sobre qué hacer con el hombre discapacitado que no hablaba inglés, que estaba confundido y perdido», dijo. «¿Y saben lo que hicieron? Lo dejaron en una cafetería cerrada».
Uno de los hijos de Shah Alam, Mohamad Faisal, dijo en un mensaje de texto a Reuters que su familia no fue notificada sobre su liberación en la cafetería.
«Nadie me dijo a mí, ni a mi familia, ni a mi abogado dónde dejaron a mi padre», dijo Faisal a Reuters.
Dijo que el arresto de su padre el año pasado se debió a un malentendido con la policía. Su padre, según dijo, había salido a caminar y usaba una barra de cortina como bastón. Cuando Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo, llamaron a la policía.
Shah Alam, que no habla inglés, no pudo entender las órdenes de la policía de bajar la barra de la cortina y fue arrestado, dijo Faisal.
El video de las cámaras corporales, publicado por la policía de Buffalo, muestra al hombre sosteniendo dos varas negras cuando aparecen los agentes y diciendo repetidamente «lo siento». Al no soltar las varas tras reiteradas peticiones, el agente dispara las pistolas Taser y el hombre avanza blandiendo las varas hasta que un agente lo derriba al suelo.
Shah Alam estaba emocionado de regresar a la casa de su hijo para «comer comida casera» y «estar unido al resto de [su] familia», dijo Faisal.
La familia está formada por refugiados rohingya de Arakan, añadió.
Los funcionarios locales ahora están pidiendo una investigación sobre la muerte de Shah Alam.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que su oficina está «revisando nuestras opciones legales».
«Nurul Amin Shah Alam huyó del genocidio y vino a este país en busca de seguridad y oportunidades», declaró. «Sin embargo, su vida fue trágicamente truncada. Nadie que venga aquí buscando refugio debería estar expuesto a peligro».