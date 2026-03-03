Según una cronología proporcionada por el Departamento de Policía de Buffalo, el abogado de Shah Alam denunció su desaparición el 22 de febrero, alegando que había sido puesto en libertad a las autoridades federales el 19 de febrero y que no tenía identificación. El hijo de Shah Alam declaró a la policía que creía que su padre había estado detenido por las autoridades federales desde el 19 de febrero.