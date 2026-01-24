Una mujer que comenzó su carrera en el NHS como limpiadora de hospital se ha unido a un grupo de élite de enfermeras

Pretty Manyimo consiguió un trabajo fregando y barriendo las salas del Hospital Glenfield cuando se mudó por primera vez al Reino Unido en 2002.

La mujer de 61 años ahora ha sido nombrada Enfermera de la Reina, un título otorgado por el Instituto de Enfermería Comunitaria de la Reina a personas que han demostrado un fuerte compromiso con la enfermería comunitaria durante varios años.

«El cielo es el límite si sigues tus sueños», dijo.

Manyimo se mudó por primera vez al Reino Unido hace 24 años desde Zimbabwe, donde trabajó como maestra de escuela primaria.

Ella era la mayor de una familia extensa y por lo tanto tenía experiencia en el cuidado de otros, pero tuvo que comenzar desde abajo en la escala profesional cuando llegó al país.

«Mi primer trabajo fue como limpiadora en el Hospital Glenfield», dijo.

“Mi relación con mis colegas me motivó a pensar que podía ser enfermera.

«Aprendí de ellos cómo se comunicaban con los pacientes con empatía y atención. Quería ser como ellos», dijo.

Manyimo se calificó como enfermero en 2012 y al año siguiente comenzó como enfermero comunitario en Leicestershire Partnership NHS Trust (LPT).

Se especializó en cuidados al final de la vida debido a la mala experiencia que había tenido su madre.

Fue nombrada Enfermera de la Reina en 2025 tras haber solicitado formar parte del exclusivo grupo.

«Es un gran honor y un motivo de gran orgullo y reconocimiento profesional recibir el título de Enfermera de la Reina», afirmó.

«Me sentí orgulloso de haber tenido éxito.