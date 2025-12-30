Desde hace mucho tiempo, el temor es profundo y amenaza las secas llanuras de sabana y las tierras altas del noroeste de Nigeria.

Este temor existe incluso antes de los ataques aéreos estadounidenses que cayeron sobre los militantes islamistas en la noche de Navidad, que han convertido esta zona en su base.

Yihadistas fuertemente armados, que visten camuflaje y turbantes, viven desde hace varios años en campamentos de Tangaza, una zona remota del estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger.

Pertenecen a un grupo llamado Lakurawa y proceden de zonas del norte de Nigeria, en el Sahel.

Los habitantes de Tangaza, una comunidad formada principalmente por musulmanes moderados, creen que provienen de Níger y Mali, y les temen.

Recientemente, tanto las autoridades estadounidenses como las nigerianas dijeron que los militantes están afiliados a grupos del Estado Islámico (EI) en el Sahel.

Aunque EI no ha confirmado vínculos con ninguna de las actividades del grupo ni ha anunciado que tenga una colaboración con Lakurawa como ha hecho con otros grupos de la región a los que apoya.

Cuando la BBC visitó Nukuru, uno de los varios pueblos remotos de Tangaza a unos 10 kilómetros (seis millas) de donde fueron atacados los misiles estadounidenses, la mayoría de los presentes sospechaban profundamente y no querían hablar de Lakurawa, ya que temían que el grupo pudiera atacarlos si lo hacían.

Sólo después de obtener garantías de que la BBC no revelará sus identidades, algunos hombres aceptan dar una entrevista y hablan en voz baja.

Viajamos a una zona peligrosa, a unos 12 kilómetros de la frontera con Níger, el sábado bajo escolta policial y con personal de seguridad adicional para nuestra protección.

La policía normalmente no va a esta región porque dicen que no tienen suficiente poder de fuego para enfrentar a los militantes en caso de que sean atacados.

Nuestro equipo no pudo llegar al lugar de los ataques debido a los continuos riesgos de seguridad, y recibieron consejos para que no se quedaran mucho tiempo en el área, para que los militantes no tuvieran tiempo de colocar minas en la ruta de salida.

Un agricultor, cuya casa no está muy lejos de Nukuru, dijo que poco después de los ataques del jueves por la noche, algunos militantes que dirigían Gada atacaron su comunidad.

La policía proporciona escolta de seguridad desde la ciudad de Sokoto hasta la remota aldea de Nukuru, un viaje de unos 70 km.

«Vienen con unas 15 motocicletas», le contamos a la BBC. Explicamos que hay tres combatientes en cada moto.

Los oímos mientras llamaban por teléfono y les pedían que se fueran rápido, para poder escapar en motocicletas.

«Es como decir que están para, y nosotros también tenemos miedo», dijo. «No llevan ningún cuerpo muerto, llevan una carga».

Nunca está claro si hubo víctimas por los ataques a los dos bandos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero los habitantes de Nukuru –una pequeña aldea con alrededor de 40 casas con paredes de barro y techo de paja y un almacén de arcilla para las cosechas que recogieron hace unos meses– pueden afirmar que los misiles fueron brutales.

«Las puertas y los techos tiemblan y los techos viejos se rompen», nos cuenta un hombre de 70 años.

«No podemos dormir porque todo tiembla. No sabemos qué está pasando, y oímos cómo caen latas del cielo y empieza el fuego a arder».

Los residentes de la aldea de Nukuru pagan impuestos a los militantes de Lakurawa desde hace varios años.

Sin embargo, los aldeanos temen que los militantes se reagrupen. Son fuertes y usan motocicletas para desplazarse rápidamente por el terreno accidentado y accidentado de la región.

No es difícil ver cómo el grupo pudo ganar terreno aquí cuando la presencia del gobierno en el área es muy pequeña.

No hay escuelas, hospitales ni carreteras secundarias visibles. El único vehículo que puede circular por carreteras desérticas y accidentadas permite acceder a la zona.

Para los habitantes de Nukuru, el principal medio de transporte son los burros.

Dicen que durante el día, los militantes de Lakurawa entrarán a la comunidad, ya que se han establecido como la autoridad gobernante de facto.

Los agricultores y aldeanos no tienen más opción que aceptar las condiciones e impuestos, ya que los islamistas están bien armados. Si no cumplen, los atacarán y se pelearán con el ganado.

Los agricultores que siguen la historia de la BBC dicen que los combatientes pasan por su pueblo casi todos los días de camino a otras comunidades.

Nigeria enfrenta complejos problemas de seguridad. Durante los últimos 15 años, el noreste del país ha sufrido una letal insurgencia islamista a manos de grupos yihadistas como Boko Haram.

Pero más recientemente, bandas criminales, conocidas localmente como bandidos, aterrorizan el noreste y ganan dinero secuestrando y reteniendo gente para pedir rescate.

Wen Lakurawa se trasladó a comunidades a lo largo de la frontera entre Níger y Nigeria y llevó a los bandidos a mudarse a otros lugares.

Al principio, Pipo creía que el grupo se había unido a algunos lugareños, pero no por mucho tiempo. Pipo, del área de Tangaza, afirma que los militantes religiosos se han convertido en opresores y han comenzado a establecer reglas estrictas y obligatorias, sembrando el miedo.

Un residente de Nukuru habló sobre la ideología musulmana estricta y de línea dura que imponen los militantes, que incluye la prohibición de todo lo que consideran contrario a la ley islámica Sharia.

«No podemos vivir libremente», declaró un joven a la BBC. «Ni siquiera puedes poner música en tu teléfono; no te confiscarán, pero también te castigarán».

Los musulmanes ven la música como una distracción de sus deberes religiosos. Algunas sectas musulmanas, muy conservadoras, la consideran una forma de fomentar conductas inmorales, y quienes la infringen son golpeados constantemente.

Algunos militantes de Lakurawa se casan con mujeres de las comunidades fronterizas (para mantener a sus familias alejadas de los campamentos) y reclutan a jóvenes.

Utilizan a algunos de sus reclutas como informantes, mientras que otros ayudan a los militantes a comerciar o a conseguir suministros de los residentes.

Usan estos depósitos de arcilla para conservar los cultivos cosechados después de la temporada de lluvias.

Los ataques del jueves marcaron la segunda vez que el grupo sería atacado el día de Navidad.

La pasada Navidad, el ejército nigeriano lanzó un ataque contra ellos cerca de Gidan Sama y Rumtuwa, a varios kilómetros de Nukuru. Murieron unos 10 civiles.

Un mes después, varios días después de la toma de posesión de Trump, el gobierno nigeriano volvió a declarar al grupo una organización terrorista.

Los militantes están acusados ​​en documentos judiciales de robo de ganado, secuestro para pedir rescate, toma de rehenes y ataques a altos funcionarios del gobierno.

La medida otorga al gobierno amplios poderes para tomar medidas enérgicas contra el grupo.

Cuando Trump anunció huelgas el día de Navidad, dijo que dos grupos estaban «matando violentamente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles que no se habían visto en muchos años, e incluso siglos».

El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, dijo que los recientes ataques son una «operación conjunta» y «no tienen nada que ver con ninguna religión en particular».

La mayoría de los aldeanos y agricultores que viven a la sombra de los militantes son musulmanes, no cristianos.