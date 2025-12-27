Tesla se enfrenta a su primera caída anual de ventas en China, el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos. Las ventas minoristas de noviembre cayeron en comparación con el mismo mes del año pasado. La compañía necesita un rendimiento casi imposible en diciembre para evitar terminar 2025 en números rojos, según Electrek.

¿Lo que está sucediendo?

Tesla entregó 73.145 vehículos a clientes chinos en noviembre. La compañía ha reducido su número en 345 unidades con respecto a las 73.490 entregas de noviembre de 2024, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles y el artículo.

Si bien la caída puede parecer relativamente pequeña, señala problemas más profundos en un mercado donde competidores como BYD y Xiaomi han registrado un crecimiento récord.

Las ventas minoristas de Tesla en lo que va de año ascendieron a 531.855 vehículos hasta noviembre. Para igualar el total de 657.105 vehículos de 2024, el fabricante necesitaría entregar más de 125.000 vehículos en China durante diciembre.

Ese objetivo superaría el mejor mes registrado por Tesla. El mayor rendimiento minorista de la compañía, en diciembre de 2024, fue de 82.927 entregas. Incluso desviando todos los vehículos de Giga Shanghái a clientes nacionales y deteniendo todas las exportaciones, Tesla tendría un déficit de más de 30.000 unidades.

«La situación va a empeorar a medida que la línea completa de Tesla envejece sin cesar, sin que haya señales de modelos de próxima generación, ni siquiera en desarrollo», escribió un comentarista en Electrek. «No se puede competir eternamente con dos modelos de nueve y seis años que se adelantaron a su tiempo cuando se lanzaron, pero que prácticamente han permanecido inactivos en cuanto a autonomía, carga y rendimiento».

¿Por qué es importante la caída de Tesla?

La caída afectó a los clientes de Tesla, que podrían enfrentarse a una menor calidad del servicio, tiempos de espera más largos y menores valores de reventa a medida que se reduce la cuota de mercado del fabricante de automóviles.

El estancamiento de las ventas también podría frenar la adopción generalizada de vehículos eléctricos. Es decir, si los consumidores empiezan a percibir la antigua gama de Tesla como una muestra de las limitaciones de los vehículos eléctricos, en lugar de los desafíos específicos de la compañía. Existen muchas opciones de vehículos eléctricos más allá de Tesla.

Sin embargo, las dificultades actuales de Tesla contrastan marcadamente con el mercado chino de vehículos eléctricos, que por lo demás está en auge. Xiaomi registró un crecimiento del 175 %, mientras que Xpeng creció un 70 % durante el mismo período. El Model 3 y el Model Y de Tesla, con seis y nueve años de existencia respectivamente, se enfrentan a una competencia mucho más dura en el mercado global.

Tesla también tuvo que retirar 10.000 unidades Powerwall 2 a principios de este año tras desactivarlas remotamente debido al riesgo de incendio. Esto dejó a algunos clientes sin suministro eléctrico de emergencia durante meses. La compañía también ha enfrentado críticas por los problemas de calidad del Cybertruck y los continuos retrasos en el servicio a medida que aumentaba la producción.