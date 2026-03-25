El programa de la BBC The Repair Shop canceló un segmento en el que se iba a mostrar un libro de chistes perteneciente al fallecido comediante Bob Monkhouse, después de que su contenido se considerara inapropiado.
Según The Sun , el libro fue llevado al taller, ubicado en el granero donde se graba el programa, por la hija de Monkhouse y su compañero de escritura de comedia.
Joanna Ball, directora general de Ricochet, la productora del programa, dijo: «Teníamos previsto arreglar el libro de chistes, pero cuando lo llevamos al estudio y lo vimos completo, nos dimos cuenta de que contenía muchos chistes que no eran apropiados para un programa».
«Les explicamos esto a la familia y les devolvimos el libro. No llegamos a grabar el segmento, así que nunca se incluyó en el programa.»
El artista fue uno de los rostros más conocidos de la televisión británica durante varias décadas antes de fallecer de cáncer de próstata en 2003 a la edad de 75 años.
Sus libros de chistes abarcan 25 años y ya han vivido momentos polémicos tras ser robados en 1995. Monkhouse ofreció una recompensa de 10.000 libras antes de que fueran devueltos 18 meses después.
En su testamento, Monkhouse legó su colección de libros de chistes a su compañero de escritura.
Incluyó una cláusula que decía: «Lego todos mis libros de chistes, específicamente los dos archivadores manuscritos de hojas sueltas y los ocho archivadores mecanografiados de hojas sueltas en sus estuches originales, y todos los derechos de autor correspondientes, libres de impuestos de sucesión, a Colin Edmonds.»
La hija de Edmonds y Monkhouse, Abigail Williams, declinó hacer comentarios sobre la decisión de Repair Shop. Legends Management, que representa al patrimonio del comediante, también declinó hacer comentarios.
En episodios anteriores de The Repair Shop, el equipo ha reparado objetos relacionados con famosos, como la puerta del jardín de Roald Dahl, un vestido que perteneció a Danny LaRue y la silla negra original del programa de televisión Mastermind.