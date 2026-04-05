Una famosa rata desminadora, que fue galardonada con una medalla de oro por su heroísmo, ha sido homenajeada con la primera estatua del mundo dedicada a una rata detectora de minas terrestres.

Magawa, que vivió hasta los ocho años , detectó más de 100 minas terrestres y otros explosivos en Camboya durante sus cinco años de carrera, que comenzaron en 2016.

Una estatua del roedor tallada en piedra local por artistas fue inaugurada el viernes en Siem Reap, Camboya, coincidiendo con el Día Internacional de Sensibilización sobre las Minas Antipersona, que se celebra el 4 de abril.

Las minas terrestres siguen representando un riesgo constante para Camboya, y más de un millón de personas continúan trabajando y viviendo en tierras contaminadas por minas y municiones sin explotar, según las Naciones Unidas .

PA Media Magawa fue fotografiado en 2010 con su medalla PDSA al valor, a veces descrita como la Cruz de Jorge para animales.

Magawa, una rata gigante africana de marsupial, fue entrenada por la organización benéfica belga Apopo antes de trasladarse a Camboya para comenzar su carrera como detector de bombas en 2016.

Gracias a su agudo sentido del olfato y a su entrenamiento para detectar compuestos químicos en explosivos, Magawa alertaba a los operarios humanos sobre la presencia de minas que podían ser retiradas posteriormente de forma segura.

Durante su gestión, Magawa despejó más de 141.000 metros cuadrados (1.517.711 pies cuadrados) de terreno, el equivalente a 20 campos de fútbol, ​​y podía registrar un campo del tamaño de una cancha de tenis en tan solo 20 minutos.