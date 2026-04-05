Nueve agentes de policía resultaron heridos y un niño fue golpeado con una botella antes de un partido de fútbol en el sur de Belfast el viernes por la noche.

Los disturbios, que tuvieron lugar antes de la semifinal de la Copa de Irlanda en Windsor Park, donde el Cliftonville perdió contra el Dungannon Swifts, incluyeron el lanzamiento de fuegos artificiales, bengalas y botellas. Un joven de 19 años ha sido arrestado.

Ocurrió durante una procesión pública autorizada previa al partido, en la que participaron unas 250 personas.

La policía declaró que la mayoría de las personas se comportaron pacíficamente, pero observaron «conductas provocadoras y un uso excesivo de pirotecnia y fuegos artificiales, a pesar de las diversas advertencias emitidas al respecto».

La decisión de la Comisión de Desfiles impuso condiciones a una procesión, solicitada por algunos partidarios de Cliftonville, antes de que pudiera llevarse a cabo.

«Mancharon el buen nombre del club».

Jim Boyce, presidente honorario vitalicio de la IFA y mecenas del Cliftonville FC, dijo estar «indignado» por el comportamiento visto el viernes por la noche.

«Llevo 75 años en Cliftonville y he recibido muchos mensajes de buenos aficionados del Cliftonville que están indignados porque un pequeño grupo ha vuelto a empañar el buen nombre del club», declaró a BBC News NI.