Una mujer que organiza sesiones de baños forestales en Kent dice que cree que la gente se ha «desconectado» del mundo natural.

Tansy Jane Dowman, de Edenbridge, dirige sesiones periódicas de meditación y atención plena en el castillo de Hever.

«Nos hemos desconectado del mundo natural, hemos dado un paso gigantesco», afirmó.

Shinrin-yoku, o baño de bosque, es un pasatiempo japonés fomentado por el gobierno japonés en la década de 1980 como una forma de que la gente escapara de las presiones de la vida moderna.

Título de la imagen, Shinrin-yoku, baño de bosque, es una práctica japonesa de atención plena.

Tansy dijo que el baño de bosque implica sumergirse en la naturaleza, caminar más despacio y eliminar distracciones comunes como los teléfonos móviles.

Dijo que utilizar todos los sentidos es lo que diferencia la práctica de una caminata normal.

Sus sesiones incluyen trabajo de crecimiento personal y animan a las personas a pensar en cómo se relacionan con la naturaleza, dijo.

Tansy dijo: «Incluso en tiempos en que el costo de vida es alto, creo que la gente todavía está realmente interesada en cuidar de sí misma».

Título de la imagen, Tansy dijo que descubrió el baño forestal cuando estaba luchando con su propia salud mental.

Caroline Parfitt, terapeuta ocupacional de Oak Therapies, en Ashford, dijo que estar al aire libre ayudaba a que el sistema nervioso de las personas se relajara.

La Sra. Parfitt dijo que la mayoría de las personas «vivían en un estado de tensión debido a los niveles de estrés» y dijo que «cuando estamos al aire libre nos sincronizamos con la naturaleza, que es un lugar natural, y nuestro sistema nervioso descansa».

Dijo que esto reducía el ritmo cardíaco de las personas y regulaba la temperatura y los músculos.

Tansy dijo que descubrió el baño forestal cuando estaba luchando con su propia salud mental.

Después de formarse para convertirse en coach de vida, comenzó a introducir el baño forestal en sus sesiones.

«Fue increíble el efecto de caminar y hablar con la gente», dijo.