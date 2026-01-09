Un incendio en un depósito de petróleo ruso que abastece a los bombarderos de largo alcance del país continúa por quinto día consecutivo, según el gobernador regional, después de que Ucrania atacara el lugar con aviones no tripulados.
«La cantidad de humo, así como el área del incendio, está disminuyendo», dijo Roman Busargin, gobernador regional de Saratov, en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram el domingo.
Busargin había dicho temprano el miércoles que las ciudades de Saratov y Engels, justo al sureste, fueron objeto de un ataque masivo con drones durante la noche y que un edificio industrial no especificado resultó dañado.
El ejército ucraniano declaró el miércoles que había atacado una instalación petrolera rusa que abastecía de combustible al aeródromo militar Engels-2 y a los bombarderos estratégicos rusos estacionados allí, provocando un «incendio masivo». Newsweek envió un correo electrónico al Ministerio de Defensa ruso para solicitar comentarios.
Por qué es importante
Ucrania ha atacado persistentemente las instalaciones petroleras rusas que, según afirma, respaldan el esfuerzo bélico de Moscú. Kiev también ha atacado repetidamente la base aérea Engels, también conocida como Engels-2. Esta alberga bombarderos estratégicos rusos Tu-95 y Tu-160 , que han lanzado ataques con misiles contra Ucrania durante los casi tres años de guerra a gran escala.