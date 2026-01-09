Qué saber

La base aérea Engels-2 alberga los bombarderos de las fuerzas de aviación de largo alcance de Rusia, capaces de realizar ataques nucleares y convencionales de largo alcance. Engels-2 se encuentra a unos 480 kilómetros de la frontera con Ucrania, en pleno territorio ruso.

Busargin declaró el miércoles que no hubo víctimas durante los ataques con drones contra el depósito de petróleo de Engels. El Ministerio de Defensa de Moscú indicó en un comunicado que había interceptado 32 drones ucranianos durante la noche, incluidos 11 sobre la región de Sarátov, pero no reportó daños.

Kiev afirmó que la operación fue llevada a cabo por la inteligencia ucraniana y equipos de drones, con la asistencia de otros componentes de las fuerzas armadas. Atacar bases petroleras crea graves problemas logísticos para los bombarderos rusos de largo alcance y reduce significativamente su capacidad para atacar ciudades pacíficas y objetivos civiles ucranianos, según el Estado Mayor.

Ucrania también lanzó el sábado ataques contra la refinería de petróleo de Taneco en la región rusa de Tatarstán, que un funcionario ucraniano describió como una de las «refinerías más grandes y modernas» de Rusia.

Busargin dijo el sábado que las autoridades habían reducido el tamaño del incendio en Engels en un 80 por ciento y que la cantidad de humo del incendio había «disminuido significativamente».

¿Quién dijo qué?

Roman Busargin, gobernador regional de Sarátov, declaró el domingo en Telegram: «La superficie del incendio en una planta industrial en Engels se ha reducido en un 80 %. La cantidad de humo también ha disminuido significativamente».

El ejército ucraniano declaró el miércoles en Facebook: «Se registraron numerosas explosiones en la zona del objetivo y se desató un incendio a gran escala. Las autoridades locales confirman que la instalación industrial fue alcanzada. Cabe destacar que este depósito de petróleo abastecía de combustible al aeródromo militar Engels-2, donde se encuentra la base de la aviación estratégica enemiga».

¿Qué pasa después?

Las autoridades continuarán combatiendo el incendio en Engels, mientras que Ucrania probablemente intensificará sus esfuerzos para dañar las instalaciones petroleras rusas en las profundidades del territorio ruso.