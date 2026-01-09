El ex empleado de OpenAI ha reprogramado el fin del mundo.

Daniel Kokotajlo predijo que el fin del mundo ocurriría en abril de 2027. En “AI 2027 ”, un documento que describe los impactos inminentes de la IA , publicado en abril de 2025, el ex empleado de OpenAI y varios colegas anunciaron que para abril de 2027, el desarrollo descontrolado de la IA conduciría a la superinteligencia y, en consecuencia, destruiría a la humanidad.

Sin embargo, los autores se retractan de sus predicciones. Kokotajlo pronostica que la superinteligencia llegará en 2034, pero desconoce si la IA destruirá a la humanidad ni cuándo.

En «AI 2027», Kokotajlo argumentó que la superinteligencia surgirá mediante la «codificación totalmente autónoma», lo que permitirá a los sistemas de IA impulsar su propio desarrollo. El lanzamiento de ChatGPT en 2022 aceleró las predicciones en torno a la inteligencia artificial general, y algunos pronostican su llegada en cuestión de años, en lugar de décadas.

Estas predicciones despertaron gran interés. Cabe destacar que J. D. Vance, vicepresidente de EE. UU., supuestamente leyó «IA 2027» y posteriormente instó al papa León XIV —quien subrayó la IA como uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad— a ejercer liderazgo internacional para evitar los resultados mencionados en el documento. Por otro lado, personas como Gary Marcus, profesor emérito de neurociencia en la Universidad de Nueva York, desestimaron «IA 2027» como una «obra de ficción», llegando incluso a calificar varias predicciones de «pura jerga de ciencia ficción».

A medida que tanto los investigadores como el público en general comienzan a reconocer la irregularidad del rendimiento de la IA, los plazos de la IAG se están alargando de nuevo, según Malcolm Murray, experto en gestión de riesgos de la IA y uno de los autores del Informe Internacional sobre la Seguridad de la IA . «Para que se produzca un escenario como el de la IA en 2027, la IA necesitaría muchas más habilidades prácticas útiles en las complejidades del mundo real», afirmó Murray.

Aun así, desarrollar modelos de IA que puedan autoentrenarse sigue siendo un objetivo constante para las empresas líderes en IA. Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI, estableció objetivos internos para « un investigador de IA verdaderamente automatizado para marzo de 2028 ».

Sin embargo, no confía plenamente en la capacidad de la empresa para desarrollar superinteligencia. «Podríamos fracasar rotundamente en este objetivo», admitió en X, «pero dados los extraordinarios impactos potenciales, creemos que es de interés público ser transparentes al respecto».

De modo que la superinteligencia aún puede ser posible, pero cuándo llegará y de qué será capaz es algo mucho más turbio que lo que alguna vez sugirió “IA 2027”.