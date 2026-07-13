En un yacimiento arqueológico se ha desenterrado una escultura romana «magníficamente conservada» que representa a un espíritu guardián protector.

La escultura fue descubierta en Vindolanda, en Northumberland, una antigua fortaleza romana del siglo IV, y los arqueólogos creen que ha permanecido bajo el suelo de un edificio militar durante más de 1.600 años.

La escultura está siendo sometida a un proceso de conservación y a un estudio detallado antes de ser expuesta al público en el museo de Hexham.

El director de las excavaciones, el Dr. Andrew Birley, declaró: «Como arqueólogos, momentos como estos son increíblemente raros, y nos sentimos privilegiados de haber descubierto y preservado una parte tan importante de la historia del yacimiento».

El Dr. Birley dijo que inicialmente no sabía quién o qué era la escultura, pero los expertos en el Muro de Adriano la identificaron como un espíritu protector al que los romanos llamaban Genius.

En una mano sostiene una cornucopia, un motivo que representa un cuerno rebosante de comida, símbolo de abundancia y prosperidad, según la Fundación Benéfica Vindolanda.

Por otro lado, sostiene una patera, el plato poco profundo que se utiliza en las ofrendas rituales.