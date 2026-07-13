Según una investigación, los hogares de bajos ingresos en Londres se enfrentan a una carga adicional de más de 600 libras esterlinas al año para acceder a bienes y servicios básicos.
El estudio realizado por Fair by Design , financiado por Trust for London, reveló que las familias afectadas en Peckham pagan un promedio de 493 libras esterlinas más al año que los hogares más adinerados por artículos idénticos.
Este «sobrecoste por pobreza» asciende a más de 600 libras esterlinas en las zonas más afectadas de la capital, debido a factores como una mayor dependencia de créditos con intereses elevados y el aumento de los costes de la facturación no domiciliada.
Un portavoz del gobierno afirmó que los ministros estaban «decididos a revertir la situación de la pobreza tras años de crecientes dificultades» y que sus políticas estaban dando resultado.
Los autores del informe descubrieron que el principal factor que impulsa la llamada «prima de pobreza» era la compra de alimentos, ya que el 39% de las familias se veían obligadas a depender de las tiendas de conveniencia locales en lugar de los supermercados más grandes con precios más competitivos.
La investigación también señaló que, a pesar de los recientes cambios normativos, los sistemas de energía y seguros seguían perjudicando a los más pobres de todo el Reino Unido.
Los usuarios de parquímetros de prepago pagan 129 libras más al año que aquellos con tarifas fijas competitivas de domiciliación bancaria, mientras que los conductores que viven en códigos postales desfavorecidos se enfrentan a un promedio de 153 libras adicionales en su seguro de automóvil.
Manny Hothi, director ejecutivo de Trust for London, pidió a los reguladores que tengan en cuenta el efecto de sus mercados en las personas que viven en la pobreza.
Añadió que era vital «acabar con la injusticia de que la gente tenga que pagar más por pagar mensualmente o por no domiciliar el pago».
En una cafetería gratuita de Peckham, gestionada por la organización benéfica Pecan, el visitante Josiah Lahai comentó que va al supermercado «y hay ciertas cosas que quiero, pero no puedo comprarlas».
Doreen Davies, responsable de participación comunitaria en Pecan, afirmó que el vertiginoso aumento de los alquileres locales está obligando a algunas familias a abandonar sus redes de contactos establecidas y a mudarse «tan al norte».
En declaraciones al programa Politics London de la BBC, la diputada laborista por Peckham, Miatta Fahnbulleh, describió a Pecan como una «organización benéfica increíble» y coincidió en que «el coste de la vida es muy duro».
Fahnbulleh destacó una reducción de 150 libras en la factura energética y una inversión de 39.000 millones de libras en viviendas sociales y asequibles para aliviar la presión.
La diputada conservadora Julia Lopez afirmó que las facturas de energía habían aumentado y que el estado de las finanzas públicas se encontraba en una «situación insostenible».
También criticó el historial de Londres en materia de vivienda, afirmando que la construcción de nuevas viviendas ha disminuido un 84% durante el mandato de Sir Sadiq Khan como alcalde de Londres.
«No estoy del todo segura de cuál será su política de cara al futuro, pero sospecho que implicará gastar mucho dinero», añadió.
El portavoz del gobierno hizo referencia a un fondo de crisis y resiliencia de mil millones de libras esterlinas, que incluía casi 150 millones de libras esterlinas para las autoridades locales de Londres.
«Nuestras estadísticas recientes demuestran que este esfuerzo está empezando a dar frutos: los ingresos familiares han aumentado un 5% en términos reales, el uso de los bancos de alimentos ha disminuido y la inseguridad alimentaria se ha reducido», afirmaron.
El portavoz también destacó políticas como la eliminación del límite de dos hijos en las prestaciones por hijos, que afecta a aproximadamente 240.000 niños que viven en 65.000 hogares en Londres, y el aumento del salario mínimo.