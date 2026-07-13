Según una investigación, los hogares de bajos ingresos en Londres se enfrentan a una carga adicional de más de 600 libras esterlinas al año para acceder a bienes y servicios básicos.

El estudio realizado por Fair by Design , financiado por Trust for London, reveló que las familias afectadas en Peckham pagan un promedio de 493 libras esterlinas más al año que los hogares más adinerados por artículos idénticos.

Este «sobrecoste por pobreza» asciende a más de 600 libras esterlinas en las zonas más afectadas de la capital, debido a factores como una mayor dependencia de créditos con intereses elevados y el aumento de los costes de la facturación no domiciliada.

Un portavoz del gobierno afirmó que los ministros estaban «decididos a revertir la situación de la pobreza tras años de crecientes dificultades» y que sus políticas estaban dando resultado.

Los autores del informe descubrieron que el principal factor que impulsa la llamada «prima de pobreza» era la compra de alimentos, ya que el 39% de las familias se veían obligadas a depender de las tiendas de conveniencia locales en lugar de los supermercados más grandes con precios más competitivos.

La investigación también señaló que, a pesar de los recientes cambios normativos, los sistemas de energía y seguros seguían perjudicando a los más pobres de todo el Reino Unido.

Los usuarios de parquímetros de prepago pagan 129 libras más al año que aquellos con tarifas fijas competitivas de domiciliación bancaria, mientras que los conductores que viven en códigos postales desfavorecidos se enfrentan a un promedio de 153 libras adicionales en su seguro de automóvil.

Manny Hothi, director ejecutivo de Trust for London, pidió a los reguladores que tengan en cuenta el efecto de sus mercados en las personas que viven en la pobreza.