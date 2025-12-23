Un abuelo de 63 años de Peterborough está llevando alegría festiva a las familias con su exhibición anual de luces navideñas, recaudando dinero para una organización benéfica de apoyo a pacientes en duelo y cuidados paliativos.

David Woolridge gastó £1.500 y cuatro semanas en decorar su casa de Longthorpe, que espera atraiga a cientos de visitantes.

El señor Woolridge, paisajista, ha estado creando la extensa exhibición durante los últimos ocho años y hasta ahora ha recaudado más de £20,000 para la organización benéfica Sue Ryder.

Fotografía de la casa tomada desde arriba con un dron, que muestra luces navideñas amarillas junto a animales inflables.

Fuente de la imagen,Peterborough desde arriba

Título de la imagen,La exhibición presenta un túnel dorado de luces, un reno de seis pies y 47 árboles de Navidad.

La exhibición de este año incluye 47 árboles de Navidad reales, docenas de Papá Noel inflables, un túnel dorado de luces y un reno de seis pies.

«Me encanta ver a las familias reunirse para ver el espectáculo», dijo Woolridge, conocido localmente como «el hombre de las luces».

«Algunas familias vienen cada año y he visto crecer a sus hijos», añadió.

«Cambio la exhibición todos los años. A menudo recibo mensajes en octubre preguntándome cuándo estará lista.

Creo que la gente se molestará si dejo de hacerlo, pero pienso seguir adelante. Para muchas familias, en estos momentos difíciles, la exposición trae alegría y esperanza, y para mí vale la pena.

‘Él trae alegría a la comunidad’

El padre del Sr. Woolridge recibió cuidados en un hospicio Sue Ryder en Henley-on-Thames y dice que quiere «devolverle algo a la organización benéfica que hizo tanto por él».

Asif Shaheed, recaudador de fondos comunitarios en Sue Ryder Thorpe Hall Hospice, dijo: «La creatividad y la dedicación de David a la recaudación de fondos son extraordinarias.

«Cada año trae alegría a la comunidad mientras nos ayuda a continuar nuestra misión: garantizar que nadie tenga que enfrentar la muerte o el dolor en soledad».

«Disfruto viendo todas las caras sonrientes», añadió el Sr. Woolridge. «Hace que todo valga la pena».