Tarique Rahman, el favorito para ser el próximo primer ministro de Bangladesh, ha regresado al país después de 17 años en el exilio antes de las históricas elecciones generales.

El hombre de 60 años es la figura principal de la influyente familia Zia y el hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia.

El partido que dirige, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), aspira a volver al poder cuando Bangladesh acuda a las urnas el próximo año.

Se espera que Rahman, que vive en Londres desde 2008, se convierta en el nuevo líder del país si el BNP emerge como el partido más grande.

Multitudes de Reuters en DacaReuters

El BNP dijo que esperaba que millones de personas se congregaran en las calles de Dhaka para celebrar el regreso de Rahman.

El regreso de Rahman se produce tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina el año pasado.

Había sido objeto de varias investigaciones criminales iniciadas mientras su partido, la Liga Awami, estaba en el poder, pero fue absuelto de todos los cargos cuando cayó su régimen.

Hasina vive exiliada en la India y es poco probable que a su partido se le permita participar en las elecciones, que muchos consideran entre las más importantes en la historia de Bangladesh.

El mes pasado, Hasina fue condenada a muerte por su papel en la represión de las protestas antigubernamentales .

Según investigadores de la ONU, hasta 1.400 personas murieron en los disturbios liderados por estudiantes.

Hasina, quien fue juzgada en ausencia, ha negado haber cometido crímenes contra la humanidad.