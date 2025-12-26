Es un clásico navideño, pero no como lo conocemos.

La novela de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, ha sido reimaginada por la dramaturga Marie Jones en el escenario del Belfast victoriano.

Presenta acentos familiares y se desarrolla en el contexto de las entradas y callejuelas de la ciudad, y lugares emblemáticos como Oyster Rooms y la Catedral de San Pedro.

El actor nacido en Belfast, Dan Gordon, que interpreta a Ebenezer Scrooge en el Teatro Lyric, dijo que el entorno local es «absolutamente crucial» para la producción.

«Es el idioma de Belfast que Marie conoce tan bien, que su público conoce tan bien y que el nuevo público realmente aprecia, particularmente la gente de aquí», dijo a BBC News NI.

Marie, que también es de Belfast, cree que le da al público un sentido de pertenencia.

«Es nuestro», dijo. «No está en medio de Birmingham, Manchester o Londres; es Belfast».

Melissa Gordon: Tres hombres con trajes victorianos en el escenario. Detrás de ellos, un decorado muestra los edificios de Belfast.Melissa Gordon

Dan Gordon como Ebenezer Scrooge, Richard Clements como Frederick Holywell y Sean Blaney como Bob Cratchit en la obra

La historia sigue al avaro Ebenezer Scrooge, quien es visitado por una serie de fantasmas en la víspera de Navidad, comenzando por su antiguo socio comercial, Jacob Marley.

Los tres espíritus que lo siguen, los fantasmas de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura, le muestran cómo su comportamiento ha afectado a los demás y, al final, se ha convertido en un ser humano generoso y amable.

Marie se inspiró en El cuento de Navidad de los Muppets.

«La mayoría de las producciones que he visto [de Un cuento de Navidad] son ​​muy secas, un poco turgentes, un poco verbosas, un poco aburridas y luego están los Muppets que le dan vida», dijo.

Pensó que la adaptación al entorno de Belfast podría funcionar, particularmente porque había muchas similitudes entre el Belfast victoriano y el Londres victoriano.

«Era la misma pobreza, el mismo tipo de gente: los dueños de los molinos, los terratenientes, los dueños de las fábricas que dirigían Belfast».

Una mujer en el Teatro Lírico. Lleva un jersey rojo, un collar colorido y una camisa blanca. Tiene el pelo castaño y gafas moradas. El escenario está detrás de ella.

La dramaturga Marie Jones se inspiró en Los Muppets: Cuento de Navidad

Cuando Marie tuvo la idea por primera vez, envió un correo electrónico a Jimmy Fay, el productor ejecutivo del Teatro Lyric.

«Le dije: ‘Quiero tomar Un cuento de Navidad y ambientarlo en los callejones de Belfast’, y él respondió: ‘No vas a creer lo que estoy haciendo: leyendo Un cuento de Navidad’.

«Y dije: ‘Ahí lo tienes, ahí tienes un presagio’, y eso fue lo que hicimos».

El conjunto, dijo, es como un libro desplegable.

«Pude ver la realidad de las calles: el antiguo Belfast victoriano.

«Crecí en los años 50 y 60 y no había cambiado mucho. Y luego, cuando lo recrean, simplemente piensas: ‘¡Oh, estoy tan emocionado!'».

‘Fantasmas nuevos y mejorados’

Un escenario teatral con una escenografía que incluye calles, letreros, edificios y puertas. Hay una farola en primer plano y una catedral al fondo.

El conjunto incluye entradas y lugares emblemáticos de Belfast.

Es el segundo año que Dan interpreta a Scrooge; también interpretó el papel el año pasado, la primera vez que la producción se realizó en el Lyric.

Dijo que este año hay «fantasmas nuevos y mejorados» con «un toque especial».

Marley «da más miedo que el año pasado» y su aparición es «un poco sorprendente, sobre todo para los más pequeños», dijo.

«Pero el Fantasma de la Navidad por venir es el chico que realmente da miedo, porque es como un Dalek y no habla ni lo necesita».

Melissa Gordon. Un escenario con actores. Hay iluminación tenue. El decorado muestra el Belfast victoriano.Melissa Gordon

Es la segunda vez que la producción se presenta en el Teatro Lírico de Belfast.

Volver a ver la obra ha sido una «experiencia interesante», algo que siempre había querido hacer.

«Cuando lo probaste con una audiencia, viste qué funcionó y qué no funcionó y cómo puedes mejorar las cosas porque querían más», dijo.

«Ese es el tipo de premisa en la que hemos trabajado este año».

En general, Dan lo ve como una historia de redención.

«Es la historia de alguien con un carácter bastante desagradable, que no ve lo bueno en nada, pero sí lo ve en todo.

«Ese viaje es lo que disfrutamos como público: verlo ablandarse y debilitarse y luego darnos cuenta de que hay bondad en todos, incluso en él».