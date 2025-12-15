El Rey se sentirá «muy alentado y profundamente conmovido» por la reacción positiva a una transmisión televisiva en la que habló sobre su tratamiento contra el cáncer, dijo el Palacio de Buckingham.

En un mensaje grabado, transmitido el viernes como parte de la campaña Stand Up To Cancer del Canal 4, el Rey Carlos dijo que su tratamiento se estaba reduciendo e instó a las personas a aprovechar las ofertas de detección del cáncer, diciendo que «el diagnóstico temprano simplemente salva vidas».

No se ha revelado el tipo de cáncer que padece el Rey, y continuará recibiendo tratamiento y seguimiento.

El Palacio afirmó que el Rey «estará particularmente complacido por la forma en que ha ayudado a arrojar luz sobre los beneficios de los programas de detección del cáncer».

«Desde hace tiempo el Rey ha considerado que si compartir elementos de su diagnóstico personal y su tratamiento puede reportar algún bien público, entonces sería un placer y un deber para él hacerlo.

«Sus pensamientos y sus más cálidos deseos permanecerán con todos aquellos afectados por el cáncer y quienes los cuidan».

La organización benéfica Cancer Research UK afirma que alrededor de 100.000 personas han visitado su nuevo verificador de detección en línea desde su lanzamiento el 5 de diciembre, la mayoría de las cuales lo hicieron después de que se transmitiera el mensaje del Rey el viernes por la noche.

Esta herramienta permite a las personas comprobar si son elegibles para las pruebas de detección de cáncer del NHS y la Agencia de Salud Pública en su área local.

El Rey, que reveló su diagnóstico en febrero del año pasado, no se describe como en remisión o «curado», pero la regularidad de su tratamiento se reducirá significativamente en el nuevo año.

En su mensaje de vídeo, grabado en Clarence House hace dos semanas, dijo que estaba «preocupado» al saber que nueve millones de personas en todo el Reino Unido no están al día con las pruebas de detección del cáncer disponibles para ellos.

«Eso supone que se pierden al menos nueve millones de oportunidades de diagnóstico precoz», dijo.

Añadió: «Con demasiada frecuencia, me dicen, la gente evita las pruebas de detección porque imagina que pueden ser aterradoras, vergonzosas o incómodas.

«Si finalmente aceptan la invitación, se alegrarán de haber participado.

Unos pocos momentos de incomodidad son un pequeño precio a pagar por la tranquilidad que reciben la mayoría de las personas cuando se les dice que no necesitan más pruebas o, en algunos casos, se les da la oportunidad de una detección temprana, con la intervención que puede salvarles la vida.

PA Media El Rey sostiene una vela encendida y un folleto de servicio mientras asiste a un servicio de Adviento en la Abadía de Westminster.Medios de comunicación de PA

El Rey asistió a un servicio en la Abadía de Westminster el miércoles, ya que mantiene una agenda ocupada a pesar de recibir tratamiento semanal.

Después de la transmisión, el Rey fue elogiado por su franqueza al hablar sobre su tratamiento contra el cáncer.

Clare Garnsey, directora médica asociada de la Greater Manchester Cancer Alliance, dijo que su mensaje fue «muy poderoso».

En declaraciones a BBC Breakfast, la señorita Garnsey dijo que ella, «como la mayoría de los profesionales de la salud que trabajan en el campo del cáncer», estaba «realmente agradecida» por lo que dijo el Rey.

«Creo que el mensaje fue muy poderoso sobre la importancia del diagnóstico temprano y lo importante que es que todos asistamos a nuestras pruebas de detección», agregó.

Dijo que es «realmente útil» para los profesionales de la salud cuando las personas en «posiciones de influencia» -como el Rey- hablan públicamente sobre sus experiencias con el cáncer.

Estos mensajes resaltan que «le puede pasar a cualquiera», dijo, y generan conciencia sobre los síntomas potenciales que alguien puede experimentar.

El biógrafo real y amigo del rey Carlos, Jonathan Dimbleby, dijo que el mensaje del Rey demostraba el «papel único del soberano».

En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, dijo que la decisión del Rey de hablar abiertamente sobre el tratamiento que recibió en términos tan «cálidos, gentiles, considerados y amables» fue «bastante extraordinaria y tiene un gran impacto».

Dijo que el mensaje del Rey dará a la gente «una gran tranquilidad» al saber de alguien que «tiene cáncer y vive con ese cáncer».

«Te hace reconocer […] que no es una sentencia de muerte», añadió.

El padre de Dimbleby, el locutor Richard Dimbleby, murió a los 52 años en 1965.

«Cuando murió, tuvo miedo de decir, incluso a sí mismo por adelantado, que tenía cáncer», dijo, añadiendo que la palabra «cáncer» era «casi inutilizable en aquel entonces».

Dijo que el Rey tuvo «coraje» para compartir públicamente un mensaje tan personal, pero «el hecho de que lo hiciera salvará vidas y la gente tendrá menos miedo de decir ‘tenemos que ir a hacernos una prueba'».

Dimbleby dijo que cuando se anunció que el Rey recibiría tratamiento para un agrandamiento de próstata en 2024 , hubo un aumento considerable en las búsquedas en el sitio web del NHS.