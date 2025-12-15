Un grupo de edificios escolares «obsoletos» en Kirkby-in-Ashfield podrían ser demolidos y reemplazados si se aprueban los planes.

Two Counties Trust ha presentado planes para demoler nueve edificios en el campus de la Escuela Ashfield de 2.750 plazas para dar lugar a tres nuevos bloques escolares, que estarán conectados por puentes.

Las propuestas para la escuela secundaria y post-16 también incluyen espacios comunitarios y nuevas canchas deportivas, según los documentos de planificación.

La autoridad de planificación, el Consejo del Distrito de Ashfield, se pronunciará sobre el plan a mediados de febrero de 2026.

El proyecto está financiado por el Departamento de Educación y, si se aprueba, supondrá la demolición de siete edificios docentes existentes y dos casas de conserje.

Una vista CGI de todo el nuevo edificio propuesto desde arriba

Fuente de la imagen,Arquitectos BAM

Título de la imagen,Se crearán tres nuevos bloques en el campus, unidos por puentes

En su solicitud, el fideicomiso afirmó que reemplazará «edificios escolares obsoletos y al final de su vida útil en la escuela primaria» con «un entorno integral, inclusivo y sostenible que respalde los objetivos educativos, mejore la experiencia de los visitantes y logre objetivos de carbono neto cero».

Los documentos de planificación también establecen que las áreas de enseñanza de música y teatro se alejarían de los espacios de exámenes y se acercarían a las instalaciones deportivas.

Las bombas de calor geotérmicas y los techos con paneles solares junto con «mejoras de eficiencia energética» en la piscina de la escuela ayudarán a que la escuela cumpla con los requisitos ecológicos, agregan los documentos.